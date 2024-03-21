BM Çocuk Hakları Komitesi: 'Çocukları açlıktan ölmekten kurtarmak için savaşı şimdi durdurun'

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Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Komitesi, çocukların her an açlıktan ölebileceğini belirterek, Gazze'deki savaşın durdurulması çağrısında bulundu.

Komitenin X hesabından, "BM Komitesi, 'Çocukları açlıktan ölmekten kurtarmak için savaşı şimdi durdurun' uyarısında bulunuyor" başlığıyla paylaşılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde çocukların her an açlıktan ölebileceği, Gazze Şeridi'nin diğer kısımlarında ise feci bir gıda güvensizliği tehlikesinde oldukları vurgulandı.

"Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor. Gıdadan mahrum bırakıldılar, kırıntıları bile bulmak kolay değil." ifadeleri kullanılan açıklamada, "işgalci İsrail'in" gıda ve diğer hayati malzeme ile yardımların girişini engellediği veya ciddi şekilde kısıtladığı kaydedildi.

Açıklamada, yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle 27 çocuğun ölümünün rapor edildiğini ancak gerçek can kaybı sayısının çok daha yüksek olduğu ve daha da artacağı vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 2 yaş altı her 3 çocuktan 1'inin akut kötü beslenmeden muzdarip olduğu anımsatıldı.

"Çocuklar önlenebilir açlık nedeniyle ölüyor." ifadesine yer verilen açıklamada, binlerce masum çocuğun hayatını korumak için acil insani ateşkes yapılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca uluslararası toplumdan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımların yeniden başlatılması ve güçlendirilmesi istenirken, Gazze'ye yardım ulaştırılması için çok sayıda kara sınırı geçişinin açılması talep edildi.