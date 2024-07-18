BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Gazze'deki İhlaller Nedeniyle Uluslararası Düzenin Çökme Noktasına Geldiğini Belirtti - Son Dakika
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BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Gazze'deki İhlaller Nedeniyle Uluslararası Düzenin Çökme Noktasına Geldiğini Belirtti

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Gazze'deki korkunç suçlar ve ihlaller nedeniyle kurallara dayalı uluslararası düzenin çökme noktasına geldiğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) görevini yerine getirmesi için çağrıda bulundu. Yıldız, Gazze'deki durumun ciddiyetine dikkati çekerek, gıda, su, elektrik ve tıbbi malzemeler gibi temel ihtiyaçlara erişimin çok kısıtlı olduğunu ifade etti. Ayrıca, Yıldız Batı Şeria'da durumun da kırılgan olduğunu ve Gazze'deki durumun yayılma riskine karşı uyarma gereği duyduğunu belirtti.

18.07.2024 00:19
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NEW Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Gazze'deki korkunç suçlar ve ihlaller nedeniyle kurallara dayalı uluslararası düzenin çökme noktasına geldiğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) görevini yerine getirmesi için çağrıda bulundu.

Yıldız, BMGK'de düzenlenen Filistin oturumunda konuştu.

Gazze'deki durumun ciddiyetine dikkati çeken Yıldız, gıda, su, elektrik ve tıbbi malzemeler gibi temel ihtiyaçlara erişimin çok kısıtlı olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Yıldız, Gazze'nin kıtlığın eşiğinde olduğunu, mülteci kampları, okullar ve insani yardım çalışanlarının hedef alındığını dile getirdi.

İsrail'in güvenli bölge ilan ettiği El-Mevasi'ye de saldırdığının altını çizen Yıldız, toplu mezarlar bulunduğunu ve Gazze'de insani yardımın bel kemiği olan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yönelik fiziksel ve siyasi saldırıların sürdüğünü kaydetti.

" Batı Şeria'da durum çok kırılgan"

Yıldız, işgal altındaki Batı Şeria'da da durumun çok kırılgan olduğu uyarısında bulundu.

Gazze'deki durumun yayılma riskine karşı da uyaran Yıldız, "İhtilafın yayılmasını her ne pahasına olursa olsun engellemeliyiz." diyerek, taraflara itidal çağrısı yaptı.

Büyükelçi Yıldız, "Gazze'de korkunç suçlar ve ihlaller nedeniyle kurallara dayalı uluslararası düzen çökme noktasına gelirken hiçbir şey yapmadan duramayız. Uluslararası güvenlik ve barışı muhafaza etmekle yükümlü olan BMGK'ya görevini yerine getirme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konsey'in uluslararası hukuk ve BMGK kurallarına uyulması için somut adım atması gerektiğine işaret eden Yıldız, aynı zamanda BMGK üyelerinin iki devletli çözüme desteklerini göstermek için Filistin devletini tanımaları gerektiğini söyledi.

Yıldız, "Ateşkes sağlanmazsa daha önce görülmemiş düzeyde bir facia kaçınılmaz olur." vurgusunda bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Gazze'deki İhlaller Nedeniyle Uluslararası Düzenin Çökme Noktasına Geldiğini Belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Gazze'deki İhlaller Nedeniyle Uluslararası Düzenin Çökme Noktasına Geldiğini Belirtti - Son Dakika
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