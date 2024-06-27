BM Daimi Temsilcisi: Gazze'deki çatışmada çocukların hedef alınması benzersiz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM Daimi Temsilcisi: Gazze'deki çatışmada çocukların hedef alınması benzersiz

BM Daimi Temsilcisi: Gazze\'deki çatışmada çocukların hedef alınması benzersiz

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'deki çatışmada çocukların hedef alınmasının benzersiz bir zulüm olduğunu belirtti. Yıldız, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yayımladığı rapora atıfta bulunarak, çocuklara yönelik silahlı çatışmalardaki ihlallerde endişe verici bir artış olduğunu vurguladı. Ayrıca Yıldız, PKK ve uzantılarının Suriye ve Irak'ta çocuklara yönelik ağır ihlallerde bulunduğunu da dile getirdi.

27.06.2024 03:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Gazze'de çocukların da hedef alındığı çatışmada, zulmün niteliğinin benzersiz olduğunu söyledi.

Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 13 Haziran'da yayımlanan "Çocuklar ve Silahlı Çatışma" raporunun ele alındığı oturumda konuştu.

Guterres'in raporundaki rakamlara atıfta bulunan Yıldız, "Gazze'deki çatışmada gerçekleşen ihlallerin ve Gazze'deki zulmün niteliğinin eşi benzeri yok. Korkarım, sahadaki durum nedeniyle ihlallere ilişkin rakamlar raporda doğrulanandan çok daha fazla olabilir." dedi.

"Genel Sekreter'in Çocuklar ve Silahlı Çatışma konulu son raporu, silahlı çatışmada çocukların durumuna ilişkin endişe verici eğilimi, çocuklara yönelik dünya genelindeki ağır ihlallerde yüzde 21'lik şaşırtıcı artışla ortaya koyuyor." diyen Yıldız, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki çatışmalarda yaşanan ağır ihlallerle ilgili yüzde 155'lik artışa dikkati çekti.

Yıldız, "BM yetkilileri, yiyecek ve temiz su Gazze dışında kamyonlarda beklerken, çocukların yetersiz beslenme ve susuzluktan ölmeye devam ettiği konusunda bizi uyarıyor." dedi.

PKK mağduru çocuklara da değindi

Yıldız, Suriye'de çatışmaların başlangıcından bu yana, rejimin ve PKK/ YPG ve onun uzantısı olan sözde "SDG" gibi terör örgütlerinin ağır ihlalleri nedeniyle de bölgedeki çocukların mağduriyetinin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

"Genel Sekreter'in raporu, bu terör örgütünün gerçekleştirdiği bazı ağır ihlalleri kayıt altına alıyor ve çocukların sözde 'SDG' tarafından silah altına alınması ve kullanılmasındaki artışa dikkati çekiyor." değerlendirmesinde bulunan Yıldız, BM Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun son raporunun da terör örgütünün Suriye'de çocuklara yönelik ihlallerin ve ciddi suçların birincil faili olduğunu doğruladığını söyledi.

Büyükelçi Yıldız, bir terör örgütünden, uluslararası çerçevedeki (sözde "2019 Eylem Planı" olarak adlandırılan) taahhütlere bağlı kalmasını beklemenin bir yanılsama olacağına değindi.

Yıldız, BM ile Suriye muhalefeti arasında çocukların silah altına alınmasının ve çocuklara yönelik ağır ihlallerin önlenmesine ilişkin Eylem Planı'nın imzalanmasının ise olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

"PKK ve uzantılarının çocuklara yönelik ağır ihlalleri Suriye ile sınırlı değil." ifadesini kullanan Türk Büyükelçi, söz konusu terör örgütünün Irak'ta da "çocukları öldürmek, sakat bırakmak ve kaçırmak kaydıyla" bu ihlalleri sürdürdüğünü belirtti.

?Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin asılsız iddialara cevap verdi

Terör örgütünün Irak topraklarından Türkiye'yi hedef almak için otorite boşluğundan yararlandığına işaret eden Yıldız, "PKK sadece geçen yıl Irak'tan Türkiye'ye 1084 saldırı gerçekleştirdi." dedi.

"Bu bir milli güvenlik meselesidir ve bu fırsatı değerlendirerek, ülkemin Suriye ve Irak'ta yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarına ilişkin raporda yer alan asılsız iddialara yönelik pozisyonumuzu kayda geçirmek istiyorum" diyen Yıldız, şöyle devam etti:

"Türkiye, BM Şartı'nın 51. maddesi ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirtilen meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Suriye ve Irak'tan ulusal güvenliğine yönelen doğrudan ve yakın terör tehdidine karşı uygun önlemleri almak zorundadır ve bu hakkıdır. Bu operasyonlar, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka tam anlamıyla uygun şekilde, çocuklar dahil olmak üzere sivillere ve sivil altyapıya zarar verilmemesi için azami dikkat ve özen gösterilerek yürütülmektedir."

Büyükelçi Ahmet Yıldız son olarak, Ukrayna'da devam eden savaşın çocuklar üzerindeki etkisinin de kaygı verici olduğuna değindi ve bu koşullar altında çocuklara özel ilgi gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Yıldız, Türkiye'nin, silahlı çatışmalarda çocukların durumunu ele alan BM gündemine büyük önem verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Türkiye, Suriye, Gazze, Irak, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Daimi Temsilcisi: Gazze'deki çatışmada çocukların hedef alınması benzersiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
10:15 İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor 4 adaylı yarışta bir favori var İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor! 4 adaylı yarışta bir favori var
10:09 3 yaşındaki çocuğa “yanlışlıkla“ 2 buçuk yıl kemoterapi uyguladılar 3 yaşındaki çocuğa "yanlışlıkla" 2 buçuk yıl kemoterapi uyguladılar
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
11:33 Rafa Silva’dan rekor imza Sahaya çıkmadan tarihe geçti Rafa Silva'dan rekor imza! Sahaya çıkmadan tarihe geçti
10:55 Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:56:28. #1.11#
SON DAKİKA: BM Daimi Temsilcisi: Gazze'deki çatışmada çocukların hedef alınması benzersiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement