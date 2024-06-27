BM Daimi Temsilcisi: Gazze\'deki çatışmada çocukların hedef alınması benzersiz

Güncel

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Gazze'de çocukların da hedef alındığı çatışmada, zulmün niteliğinin benzersiz olduğunu söyledi.

Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 13 Haziran'da yayımlanan "Çocuklar ve Silahlı Çatışma" raporunun ele alındığı oturumda konuştu.

Guterres'in raporundaki rakamlara atıfta bulunan Yıldız, "Gazze'deki çatışmada gerçekleşen ihlallerin ve Gazze'deki zulmün niteliğinin eşi benzeri yok. Korkarım, sahadaki durum nedeniyle ihlallere ilişkin rakamlar raporda doğrulanandan çok daha fazla olabilir." dedi.

"Genel Sekreter'in Çocuklar ve Silahlı Çatışma konulu son raporu, silahlı çatışmada çocukların durumuna ilişkin endişe verici eğilimi, çocuklara yönelik dünya genelindeki ağır ihlallerde yüzde 21'lik şaşırtıcı artışla ortaya koyuyor." diyen Yıldız, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki çatışmalarda yaşanan ağır ihlallerle ilgili yüzde 155'lik artışa dikkati çekti.

Yıldız, "BM yetkilileri, yiyecek ve temiz su Gazze dışında kamyonlarda beklerken, çocukların yetersiz beslenme ve susuzluktan ölmeye devam ettiği konusunda bizi uyarıyor." dedi.

PKK mağduru çocuklara da değindi

Yıldız, Suriye'de çatışmaların başlangıcından bu yana, rejimin ve PKK/ YPG ve onun uzantısı olan sözde "SDG" gibi terör örgütlerinin ağır ihlalleri nedeniyle de bölgedeki çocukların mağduriyetinin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

"Genel Sekreter'in raporu, bu terör örgütünün gerçekleştirdiği bazı ağır ihlalleri kayıt altına alıyor ve çocukların sözde 'SDG' tarafından silah altına alınması ve kullanılmasındaki artışa dikkati çekiyor." değerlendirmesinde bulunan Yıldız, BM Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun son raporunun da terör örgütünün Suriye'de çocuklara yönelik ihlallerin ve ciddi suçların birincil faili olduğunu doğruladığını söyledi.

Büyükelçi Yıldız, bir terör örgütünden, uluslararası çerçevedeki (sözde "2019 Eylem Planı" olarak adlandırılan) taahhütlere bağlı kalmasını beklemenin bir yanılsama olacağına değindi.

Yıldız, BM ile Suriye muhalefeti arasında çocukların silah altına alınmasının ve çocuklara yönelik ağır ihlallerin önlenmesine ilişkin Eylem Planı'nın imzalanmasının ise olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

"PKK ve uzantılarının çocuklara yönelik ağır ihlalleri Suriye ile sınırlı değil." ifadesini kullanan Türk Büyükelçi, söz konusu terör örgütünün Irak'ta da "çocukları öldürmek, sakat bırakmak ve kaçırmak kaydıyla" bu ihlalleri sürdürdüğünü belirtti.

?Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin asılsız iddialara cevap verdi

Terör örgütünün Irak topraklarından Türkiye'yi hedef almak için otorite boşluğundan yararlandığına işaret eden Yıldız, "PKK sadece geçen yıl Irak'tan Türkiye'ye 1084 saldırı gerçekleştirdi." dedi.

"Bu bir milli güvenlik meselesidir ve bu fırsatı değerlendirerek, ülkemin Suriye ve Irak'ta yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarına ilişkin raporda yer alan asılsız iddialara yönelik pozisyonumuzu kayda geçirmek istiyorum" diyen Yıldız, şöyle devam etti:

"Türkiye, BM Şartı'nın 51. maddesi ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirtilen meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Suriye ve Irak'tan ulusal güvenliğine yönelen doğrudan ve yakın terör tehdidine karşı uygun önlemleri almak zorundadır ve bu hakkıdır. Bu operasyonlar, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka tam anlamıyla uygun şekilde, çocuklar dahil olmak üzere sivillere ve sivil altyapıya zarar verilmemesi için azami dikkat ve özen gösterilerek yürütülmektedir."

Büyükelçi Ahmet Yıldız son olarak, Ukrayna'da devam eden savaşın çocuklar üzerindeki etkisinin de kaygı verici olduğuna değindi ve bu koşullar altında çocuklara özel ilgi gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Yıldız, Türkiye'nin, silahlı çatışmalarda çocukların durumunu ele alan BM gündemine büyük önem verdiğini kaydetti.