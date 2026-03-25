Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM'deki Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliklerinin ana başlığı, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı olacak

25.03.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler'in (BM) iklim değişikliği ile mücadelede en önemli organizasyonu olan 31. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı Başkanı sıfatıyla New York'ta görüşmeler yapacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinlikleri çerçevesinde ABD'ye 3 günlük ziyarette bulunacak.

Bu kapsamda COP31 Başkanı olarak, bugüne kadar BM temsilcileri, önceki dönem COP başkanları, STK'ler, büyükelçiler, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile görüşme ve toplantılar yapan Bakan Kurum, ABD'de de BM nezdinde ikili görüşmeler gerçekleştirip, tanıtım toplantılarına katılacak.

New York programı kapsamında ilk olarak yarın Türkevi binasında Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile bir araya gelecek olan Kurum, 140'a yakın ABD'li iş insanı ve STK temsilcisinin katılacağı toplantıda COP31 süreci ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi ile ilgili konuşma yapacak.

Kurum, daha sonra BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Alexander de Croo ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek olan Kurum, görüşme ve toplantılarda Türkiye'nin küresel çevre hareketi Sıfır Atık ve COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin bilgi verecek.

Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele ve çevre politikalarına yönelik sunumlar yapması planlanan Kurum'un, BM Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile de COP31 sürecine ilişkin ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

BM Genel Kurulu'nda Türkiye'nin COP31 vizyonunu anlatacak

Murat Kurum, 27 Mart Cuma günü ise BM Genel Kurulu'nda Türkiye'nin COP31 ev sahipliği ve başkanlık sürecine ilişkin daimi temsilcilere bilgilendirme yapacak.

Kurum, hitabında Türkiye'nin COP31 vizyonunu, "Uygulama" COP'u olarak belirlediğine dikkati çekecek ve bu vizyonun süreçlerini de diyalog, uzlaşı ve aksiyon ekseninde sıralayacak.

Bakan Kurum, Türkiye'nin, iklim işbirliği, temiz enerji ve yeşil dönüşüm konularında hedef odaklı bir COP31'in sürecini yürütmeyi amaçladığını üye ülkelere anlatacak.

BM'de "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinlikleri düzenlenecek

Kurum, Genel Kurul hitabının ardından, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" programlarına katılacak.

BM binasında gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın video mesajı da yayımlanacak.

Bakan Kurum'un yanı sıra programda, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Değişikliği Üst Düzey Şampiyonu Samed Ağırbaş, BM Çevre Programı İcra Direktörü Inger Andersen, BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach birer konuşma yapacak.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Sivil Toplum, Etkinlikler, Murat Kurum, New York, Türkiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 11:24:37. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.