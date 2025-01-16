BM'den ABD'ye Gazeteci Hakları Uyarısı - Son Dakika
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BM'den ABD'ye Gazeteci Hakları Uyarısı

BM, Blinken'ın basın toplantısında gazetecilerin zorla çıkarılmasına tepki gösterdi.

16.01.2025 21:47
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın basın toplantısında, soru sormaya çalışarak protesto düzenleyen gazetecilerin zorla salondan çıkarılmasının ardından "Tüm ülkelerin gazetecilerin haklarına saygı göstermelerini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, AA muhabirinin, "ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a, Max Blumenthal ve Sam Husseini adlı iki gazeteci soru sormaya çalıştı. Max dışarıya davet edilirken Sam zor kullanılarak toplantıdan çıkarıldı. ABD'nin kendini ifade ve basın özgürlüğünün önde gelen ülkesi olarak tanımlaması göz önünde bulundurulduğunda, siz bu olaya ne tepki veriyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.

Haq, olayla ilgili detayları bilmediğini belirterek, "Ancak tüm ülkelerin gazetecilerin haklarına saygı göstermelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Blinken, gazeteciler tarafından "soykırımcı" denilerek protesto edildi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görevindeki son konuşmasını yaparken salonda bulunan bazı muhabirler tarafından "soykırımcı" denilerek protesto edilmişti.

Amerikalı gazeteci Max Blumenthal, Blinken'ın konuşmasını yarıda keserek " Gazze'de 300 gazeteci sizin bombalarınızın hedefi oldu. Mayıs ayında bir anlaşmamız vardı, bunu hepimiz biliyorduk. Tony, siz bombaların akışını durdurmadınız. Neden kurala dayalı bir düzeni siyonizme olan bağlılığınız için feda ettiniz?" diye seslenmişti.

Blumenthal, protestosunun ardından görevliler eşliğinde salondan çıkarılmıştı.

Amerikalı gazeteci Sam Husseini ise protestosunun ardından koltuğundan 3 polis tarafından zorla kaldırılıp salondan taşınarak çıkarılmıştı.

Amerikalı gazetecinin, canlı yayında salondan çıkarılırken şu ifadeleri kameralara yansımıştı:

"Ellerinizi çekin üstümden, çekin ellerinizi üstümden. Burada sessizce oturuyordum ama şimdi iki ya da üç kişi tarafından zorla tutuluyorum. Bir de basın özgürlüğü hakkında konuşuyorsunuz. Canımı acıtıyorsunuz, bana zarar veriyorsunuz. Uluslararası toplumdan Uluslararası Ceza Mahkemesine kadar herkes soykırım ve ayrımcılık yaptığınızı söyledi. Suçlusunuz. Neden Lahey'de değilsiniz?"

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Antony Blinken, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den ABD'ye Gazeteci Hakları Uyarısı - Son Dakika

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