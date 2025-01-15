BM'den Gazze için acil ateşkes çağrısı - Son Dakika
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BM'den Gazze için acil ateşkes çağrısı

BM\'den Gazze için acil ateşkes çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'de ateşkesin acilen uygulanmasını istedi.

15.01.2025 23:48
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkesin sağlanmasının kendisini rahatlattığını belirterek, anlaşmanın acilen uygulanması çağrısında bulundu.

Türk, İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Gazze'de ateşkesin ilk aşamasının haberi beni çok rahatlattı ve bu acilen uygulanmalı" diyen Türk, çatışmadaki taraflara ve nüfuz sahibi tüm ülkelere, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın tamamen sona erdirilmesi de dahil ateşkesin sonraki aşamalarının başarısını sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapma çağrısını yineledi.

Volker Türk, son 15 ayda dayanılmaz acılar ve sefalet çeken insanların yanında olduğunu kaydederek, bir daha hiç kimsenin böyle bir şey yaşamak zorunda kalmaması gerektiğini vurguladı.

"Özellikle Gazze'nin kuzeyinde olmak üzere, son aylarda İsrail'in acımasız bombalamaları ve saldırıları nedeniyle harap olan Gazze'de çaresizce ihtiyaç içinde olanların hayatlarını kurtarmak son derece acil" ifadesini kullanan Türk, yiyecek, su, ilaç, barınak ve korumanın sağlanmasının, en önemli öncelik olduğunu ve zaman kaybedilmemesi gerektiğini belirtti.

Türk, işlenen ağır ihlaller ve suistimaller için hesap verebilirlik ve adalet arayışının öneminin altını çizdi.

Büyük bir kısmı harabeye dönen Gazze'nin ve insanların hayatlarının yeniden inşasında insan haklarının ön planda ve merkezde olması gerektiğini vurgulayan Türk, "Uluslararası toplumun, Filistinliler ve İsrailliler için kalıcı bir barışa ulaşma yolundaki somut çabalarda kritik rolü var. Uluslararası Adalet Divanı'nın açıkça belirttiği gibi, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı olarak devam eden varlığı sona ermeli. Uluslararası alanda kabul görmüş iki devletli çözüm gerçeğe dönüşmeli." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

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