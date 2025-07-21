BM'den Gazze İçin İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika
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BM'den Gazze İçin İnsani Yardım Çağrısı

21.07.2025 20:51
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BM, Gazze'de artan yetersiz beslenme ve insani yardım ihtiyacına dikkat çekti.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de yetersiz beslenenlerin sayısının giderek arttığına dikkati çekerek, insani yardımın güvenli ve sürekli şekilde ulaştırılması çağrısını yineledi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Gazze'deki bombardıman, yerinden edilme ve yıkım ortamında, tıbbi tesislere ve hastanelere son derece kötü sağlık koşullarında ulaşan, ciddi derecede yetersiz beslenmiş kişilerle ilgili endişe verici raporlar almaya devam ettiklerini anlatan Dujarric, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dün Sağlık Bakanlığı, aralarında çocukların da bulunduğu bir düzineden fazla kişinin son 24 saat içinde açlıktan hayatını kaybettiğini açıkladı. Sahadaki BM kuruluşları, Gazze'deki koşulların neredeyse yaşanamaz hale geldiği uyarısında bulundu. Sivillerin korunması ve 2 milyondan fazla insanın açlıkla karşı karşıya olduğu bölgeye insani yardımın güvenli ve sürekli şekilde ulaştırılmasının sağlanması gerekiyor."

2,1 milyon insan hizmet bulunmayan alana sıkıştırıldı

Dujarric, Gazze'nin yüzde 87,7'sinin "tahliye emri" altında ya da "tahliye bölgeleri" içinde olduğunu belirterek, yaklaşık 2,1 milyon kişinin hizmetlerin neredeyse hiç bulunmadığı, parçalanmış bir alana sıkıştırıldığını bildirdi.

Gazze'de 1,3 milyondan fazla kişinin barınma ve temel ev eşyalarına ihtiyaç duyduğunu dile getiren Dujarric, sert hava koşulları, yüksek nem, aşırı kalabalık ve çadırlar ile brandaların sık sık sökülüp yeniden kurulmasının barınma malzemelerinin ömrünü kısalttığını ve zaten kötü olan durumu daha da ağırlaştırdığını kaydetti.

Dujarric, 4 aydan uzun süredir Gazze'ye hiçbir barınma malzemesinin girişine izin verilmediğini belirterek, diğer taraftan yakıt krizinin de sürdüğünü ifade etti.

Son günlerde Gazze'ye girişine izin verilen sınırlı miktardaki yakıtın ihtiyacı karşılamaktan çok uzak olduğuna işaret eden Dujarric, "BM kuruluşları ve ortakları, mevcut yakıtı en kritik operasyonlara öncelik vererek kullanıyor." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Gazze İçin İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika

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