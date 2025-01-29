BM'den Gazze ve Batı Şeria'daki Tehditler - Son Dakika
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BM'den Gazze ve Batı Şeria'daki Tehditler

Gazze ve Batı Şeria'da patlayıcı maddeler sivilleri tehdit ediyor, insani yardım dağıtımını etkiliyor.

29.01.2025 23:47
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da patlayıcı maddelerin sivil halkı tehdit etmeye ve insani yardım dağıtımını etkilemeye devam ettiğini bildirdi.

BM Libya Mayın Faaliyetleri Servisi'nin (UNMAS) işgal altındaki Filistin topraklarındaki Direktörü Luke İrving, Gazze'den video konferans yoluyla bağlanarak gazetecilere açıklamalarda bulundu.

UNMAS'ın 2009'dan bu yana Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösterdiğini belirten İrving, diğer BM kuruluşları gibi, son 14 ay boyunca da Gazze'de varlığını sürdürdüğünü ifade etti.

İrving, bu süre zarfında UNMAS ekiplerinin, hava bombaları, havan topları, roketler, mermiler, el bombaları ve el yapımı patlayıcılar da dahil olmak üzere çeşitli patlayıcı mühimmatla karşılaştığını kaydederek, "Bu mühimmatlar, Gazze'de sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açarken, insani yardım faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesini de riske atmaktadır." dedi.

Tam sayıyı bilmenin mümkün olmadığını ancak verilerin Ekim 2023'ten bu yana en az 92 kişinin patlamamış mühimmat nedeniyle hayatını kaybettiğine işaret ettiğini belirten İrving, ateşkes sürecinde de sıkıntının sürdüğünü dile getirdi.

İrving, ateşkes sürecinde insani yardım konvoylarının daha önce erişilemeyen yeni bölgelere ulaştıkça giderek daha fazla patlayıcı maddeyle karşılaştığını kaydetti.

Bunların arasında büyük ölçekli uçak bombaları, havan topları, tanksavar silahları, roketler ve tüfek bombaları bulunduğunu ifade eden İrving, "Patlayıcı mühimmat nedeniyle yaralanan veya hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin net bir rakam bulunmamakla birlikte, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 24 kurban olduğuna dair bilgi aldık. Bu da günde ortalama iki kişinin etkilendiğini göstermektedir." diye konuştu.

İrving, işgal altındaki Batı Şeria'da ise mevcut durumun giderek daha fazla endişe yarattığını belirterek, Filistin Yönetimi'ne bağlı Mayın Eylem Merkezi ile yakın işbirliği içinde çalıştıklarını aktardı.

"Son aylarda Batı Şeria genelinde, özellikle yerleşim alanlarında, patlayıcı mühimmat sayısında belirgin bir artış yaşandığını rapor ettik." diyen İrving, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da patlayıcı maddelerin sivil halkı tehdit etmeye ve insani yardım dağıtımını etkilemeye devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

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