BM'den Gazze'ye İşgal Uyarısı

19.08.2025 02:48
BM, İsrail'in Gazze işgal planının Filistinliler üzerinde korkunç insani etkiler yaratacağını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in Gazze kentini işgal planının, temel ihtiyaçlarından mahrum Filistinliler üzerinde "korkunç bir insani etki" oluşturacağını bildirdi.

OCHA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 86'sının, sürgün emri verilen veya İsrail askeri kontrolü altındaki bölgelerden olduğu" kaydedildi.

Gazze kentinin bir kısmı ve güney kıyılarının bazı kısımları da dahil geriye kalan bölgelerin ise aşırı kalabalık ve insanların toplu halde yaşamaları için gerekli koşulları sağlayacak donanıma sahip olmadığı aktarılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentine saldırılarını yoğunlaştırma planının, halihazırda temel ihtiyaçlarından mahrum Filistinliler üzerinde "korkunç bir insani etki" oluşturacağı belirtildi.

Açıklamada, Gazze kentinin kuzeyinden yüz binlerce insanın güneye doğru göçe zorlanması, yeni bir felakete davetiye çıkaracağı uyarısı yapılarak, güneydeki hastanelerin zaten kapasitelerinin üzerinde çalıştığı, kuzeyden daha fazla hastanın gelmesinin tehlikeli sonuçlar doğuracağı ifade edildi.

Gazze Şeridi'ne mart ayının başından bu yana sığınmacılar için gerekli malzemelerin girmediğine ancak bu sürede 780 binden fazla kişinin daha yerinden edildiğine işaret edilen açıklamada, acilen yeni sığınma merkezlerine ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde acilen ateşkes sağlanması, tüm esirlerin şart ve koşulsuz salıverilmesi ve insani yardımların Gazze Şeridi'nin her noktasına engellenmeden girebilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze kentini işgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi işgal planına ilişkin basında yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

