BM'den İsrail Saldırılarına Dur Çağrısı

BİRLEŞMİŞ Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in, dün gece çoğu kadın ve çocuk 400'den fazla kişinin ölümüne neden olan saldırılarının durması için BM'ye, harekete geçme çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), İsrail'in tekrar başlayan saldırılarına ve Gazze'deki duruma ilişkin oturum düzenlendi.

Oturumda konuşan Mansur, "Burada, bugün soykırımdan kurtulmuş ve hala çok büyük temel insani ihtiyaçları olan Gazze'deki tüm sivil nüfusun zaten kötü olan insani koşullarının daha da kötüleşmesini engellemeyi tartışmak üzere toplanmamız gerekiyordu. Ancak bir gecede yüzlerce kadın ve çocuğun hayatını kaybettiği İsrail'in suç niteliğindeki bombardımanı sonrası toplandık." dedi.

Mansur, Filistinlilerin kutsal ramazan ayında İsrail tarafından ayrım gözetmeksizin öldürüldüğünü vurgulayarak, bu saldırıların bir an önce durdurulması gerektiği çağrısı yaptı ve "Siz Güvenlik Konseyi'siniz, harekete geçin, bu suç eylemini durdurun. Kararlarınız var, gücünüz var." diye seslendi.

BM kararlarının barış içinde iki devletli çözümü savunduğunu hatırlatan Mansur, İsrail'in bölgede ateşkesi, barışı ve Filistinlilerin gelişmesini istemediğini vurguladı.

"Barış için bizimle birlikte hareket edin, bize yardım edin"

Mansur, Gazze konusunda Mısır'daki Arap zirvesinde alınan kararlara işaret ederek BMGK üyelerine hitaben, "Çok net olarak bir planımız, alternatifimiz, seçeneklerimiz var. Barışı sağlamak için bizimle birlikte hareket edin, bize yardım edin." ifadelerini kullandı.

Dün geceki saldırıların, İsrail'in suçlu ve aşırılıkçı liderlerinin barış çabalarını engelleme girişimi olduğunu belirten Mansur, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi hayatta kalma kaygısının, esirlerin hayatta kalması kaygısından çok daha ağır bastığını söyledi.

Mansur, bölgede barış seçeneğine karşı savaşın kazanmaması gerektiğini belirterek "Bu, herkesin nerede duracağını ve hangi vizyonun hakim olmasını istediğini seçmesi gereken tarihi bir andır. Önümüzdeki birkaç gün bizim doğru yola mı yanlış yola mı gireceğimizi belirleyecektir, bu da bölge ve dünya için büyük sonuçlar doğurabilir. Şu birkaç gün içinde bize yardım edin ki ateşkes sağlansın, savaş devam etmesin." çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.