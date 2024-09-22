BM'den Lübnan'a Gazze Uyarısı - Son Dakika
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BM'den Lübnan'a Gazze Uyarısı

Guterres, Lübnan'ın Gazze'ye dönüşme olasılığını endişe verici buldu ve gerilimi düşürme çağrısı yaptı.

22.09.2024 19:47
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilimin endişe verici olduğunu belirterek, " Lübnan'ın yeni bir Gazze'ye dönüşme olasılığı beni endişelendiriyor." dedi.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, bu hafta yapılacak BM Genel Kurulu toplantıları öncesinde Orta Doğu'daki gerilimi değerlendirdi.

Guterres, sıcak başlık olarak İsrail ile Hizbullah arasında artan ve İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarıyla giderek yükselen tansiyonun endişe verici olduğunu kaydetti.

"Lübnan'ın yeni bir Gazze'ye dönüşme olasılığı beni endişelendiriyor." diyen Guterres, hem İsrail'e hem de Hizbullah'a "gerilimi düşürmeleri" çağrısı yaptı.

Gazze'de devam eden insani krize dikkati çeken Guterres, gelinen noktada artık İsrail'in de Hamas'ın da ateşkesle ilgilenmediğini düşündüğünü söyledi. Guterres, "Şurası açık ki iki taraf da ateşkesle ilgilenmiyor. Bu bir trajedi çünkü bu sona ermesi gereken bir savaş." diye konuştu.

İsrail'in UNWRA iddialarını reddetti

Guterres, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) ile ilgili İsrail'in ortaya attığı iddiaların temelsiz olduğunu vurguladı.

Guterres, UNWRA'nın içine "sızmış" bazı Hamas üyelerinin zaten tespit edilip kurum tarafından gerekli işlemlerin yapıldığını belirterek, İsrail'in "UNWRA Hamas'ı destekliyor" iddiasının hiçbir temele dayanmadığını kaydetti.

"UNWRA'dan Hamas'a destek anlamına gelebilecek herhangi bir taahhüt asla olmamıştır. Burası çok açık ve net. Hamas bazı kritik dönemlerde destek aldı ancak UNWRA'dan değil, İsrail'den aldı." diyen Guterres, İsrail hükümetinin önceki dönemlerde Filistin içinde ayrışmayı desteklemek için başka ülkelerden gelen paraların Hamas'a ulaştırılmasını sağladığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM'den Lübnan'a Gazze Uyarısı - Son Dakika

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