BM'den Mavi Hat'ta Güvenlik Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM'den Mavi Hat'ta Güvenlik Çağrısı

BM, Mavi Hat'taki çatışmaların sona ermesi için müzakere yolunun önemine vurgu yaptı.

08.10.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ile Lübnan'ı ayıran Mavi Hat'ın her iki tarafındaki sivillerin özlemini duyduğu ve hak ettiği güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etmenin tek yolunun müzakere yoluyla çözüm olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Özel Koordinatörü (UNSCOL) Jeanine Hennis-Plasschaert, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanı ve Başkomutanı General Aroldo Lazaro, Hizbullah'ın da aralarında bulunduğu gruplar ile İsrail ordusu arasındaki çatışmaların başlamasının birinci yılı münasebetiyle ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail ile Lübnan'ı ayıran Mavi Hat üzerindeki, her gün çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, bazılarının evlerinden koparıldığı ve hayatlarının mahvolduğu karşılıklı çatışmaların üzerinden bir yıl geçti. Mavi Hat'ın her iki tarafındaki siviller hala güvenlik ve istikrarın özlemini çekiyor." ifadelerine yer verildi.

Geride bırakılan yılın, "itidal, sivilleri korumak, uluslararası insancıl hukuka uymak, saldırıların sona ermesi ve 1701 sayılı kararın uygulanmasına dayalı bir siyasi sürece girilmesi yönünde tekrarladıkları çağrıların dikkate alınmadığı bir yıl olduğuna" dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fırlatılan her roket, atılan her bomba veya gerçekleştirilen kara saldırısı, tarafları 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı'nda öngörülen hedeften uzaklaştırdığı gibi, Mavi Hat'tın her iki yakasındaki siviller için kalıcı güvenliğin sağlanması için gerekli koşulların yaratılmasından da uzaklaştırıyor."

"Şiddet ve yıkımın yoğunluğunun artırılmasının temel sorunları çözmeyeceği ve uzun vadede hiçbir tarafa güvenlik getirmeyeceği" vurgulanan açıklamada, "Mavi Hat'ın her iki tarafındaki sivillerin özlem duyduğu ve hak ettiği güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etmenin tek yolu müzakere yoluyla çözüm. Bu yönde ilerlemenin zamanı geldi." ifadelerine yer verildi.

-BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Mavi Hat'ta Güvenlik Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
13:53 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi
13:18 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu’na ait çıkmasına Münevver Karabulut’un babasından ilk yorum Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
22:24 VAR kayıtları açıklandı: Immobile’nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu VAR kayıtları açıklandı: Immobile'nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu
22:10 Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin’in cesedi bulundu Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin'in cesedi bulundu
21:36 Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar
21:36 Dünyaca ünlü futbolcu kariyerini noktaladı Dünyaca ünlü futbolcu kariyerini noktaladı
20:59 Beşiktaş’ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir
20:51 İsrail’den Lübnan’a ’Denizden uzak durun’ tehdidi İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi
20:39 UEFA’dan Beşiktaş’a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor UEFA'dan Beşiktaş'a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 15:36:26. #1.13#
SON DAKİKA: BM'den Mavi Hat'ta Güvenlik Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.