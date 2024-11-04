BM'den Türkiye'ye Silah Satışı Açıklaması - Son Dakika
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BM'den Türkiye'ye Silah Satışı Açıklaması

BM, Türkiye'nin İsrail'e silah satışını durdurma çağrısını desteklemiyor, sorumluluk vurgulandı.

04.11.2024 22:46
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin İsrail'e silah ve mühimmat satışının durdurulması için başlattığı ortak mektup girişimiyle ilgili, "İhtilafta olan ülkelere silah tedarik eden ülkelerin, bu silahların uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde kullanılmamasını sağlamalarına ilişkin ahlaki sorumluluğu bulunmaktadır." açıklamasını yaptı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin "Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği, 52 ülke ve 2 uluslararası örgüt adına ortak bir mektup göndererek İsrail'e silah transferinin sonlandırılmasını talep etti. BM Genel Sekreteri'nin bu ortak mektuba tepkisi nedir? Kendisi bu çağrıyı destekliyor mu?" sorularını yanıtladı.

Dujarric, çağrının üye ülkelere yapılması durumunda bu konuda faaliyete geçme yükümlülüğünün onlarda bulunduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreter Antonio Guterres'in bu çağrıyı destekleyip desteklemediğine ilişkin ise Dujarric, "İhtilafta olan ülkelere silah tedarik eden ülkelerin, bu silahların uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde kullanılmamasını sağlamalarına ilişkin ahlaki sorumluluğu bulunmaktadır." cevabını verdi.

UNRWA bugün görevini yapmaya devam ediyor

Dujarric, İsrail Dışişleri Bakanlığının BM Genel Kurul Başkanı Philemon Yang'a bir mektup göndererek, BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) yetkisini belirleyen 1967 anlaşmasından çekildiğini bildirmesine ilişkin ise, "Bizim tutumumuzda bir değişiklik yok." açıklamasında bulundu.

BM Genel Sekreteri'nin UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki çalışmalarının kilit öneme sahip olduğunu düşünmeye devam ettiğini ve Ajansın alternatifinin bulunmadığını kaydettiğini aktardı.

Dujarric, İsrail'in UNRWA'ya ilişkin yasasının tam olarak uygulanmasının Ajansın bu bölgelerde çalışmasını engelleyeceğini anımsattı.

UNRWA'nın sadece insani yardım değil, aynı zamanda eğitim ve sağlık hizmeti de sunduğunu kaydeden Dujarric, avukatlarının İsrail Dışişleri Bakanlığının gönderdiği mektubu detaylı şekilde incelemeye devam ettiğini söyledi.

Dujarric, "UNRWA bugün görevini yapmaya devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA

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