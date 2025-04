BM'den Yemen'deki Saldırıya Tepki

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, her sivil can kaybı için hesap verilebilirliğin sağlanması çağrısında bulundu.

Grunberg, Yemen'in kuzeyindeki Saada kentinde ABD'nin saldırısı sonucu çok sayıda düzensiz göçmenin öldürüldüğü ve yaralandığı saldırının ardından yazılı açıklama yaptı.

Saldırıda onlarca göçmenin ölümünden derin endişe duyduğunu belirten Grundberg, "Olayla ilgili olarak ABD'nin soruşturma başlattığına dair yaptığı açıklamaları not ediyorum. Tüm tarafları sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için gerekli önlemleri almaya ve sivil can kayıplarının her biri için hesap verilebilirliğin sağlanmasına çağırıyorum." ifadesini kullandı.

BM Yemen Temsilcisi Grunberg, Yemen'de etkin tüm kişi ve kurumları, gerginliği azaltmaya, itidalli davranmaya ve Yemen için müzakere edilmiş, barışçıl bir geleceğe yönelik çabalara odaklanmaya devam etmeleri konusunda teşvik ettiğini kaydetti.

Yemen'deki İran destekli Husiler dün yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Saada kentinde Afrikalı düzensiz göçmenlerin bulunduğu binaya ABD füzesinin isabet etmesi sonucu 68 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.