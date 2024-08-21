BM, Doğu ve Güney Afrika'da M çiçeği riski altındaki kişilere yardım çağrısında bulundu - Son Dakika
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BM, Doğu ve Güney Afrika'da M çiçeği riski altındaki kişilere yardım çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Doğu ve Güney Afrika'da M çiçeği (mpox) virüsü riski altında olan ülke içinde yerinden edilmiş kişiler, düzensiz göçmenler ve ev sahibi topluluklara destek olmak için 18,5 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundu.

21.08.2024 17:20
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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Doğu ve Güney Afrika'da M çiçeği (mpox) virüsü riski altında olan ülke içinde yerinden edilmiş kişiler, düzensiz göçmenler ve ev sahibi topluluklara destek olmak için 18,5 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundu.

IOM, yardım çağrısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, IOM'un, Doğu ve Güney Afrika'da M çiçeği riski altında bulunan ülke içinde yerinden edilmişler, düzensiz göçmenler ve onlara ev sahipliği yapan topluluklar için 18,5 milyon dolar tutarında yardım talep ettiği bildirildi.

Virüsün bölgedeki insanları 10 yıldan uzun süredir etkilediği kaydedilen açıklamada, hastalığın yeni türünün (klad 1b) hızla yayılması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 14 Ağustos'ta M çiçeğini uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, M çiçeğinin Doğu ve Güney Afrika'da yayılmasının özellikle savunmasız göçmenler, hareket halindeki kişiler ve yerinden edilmiş topluluklar için ciddi endişe kaynağı olduğunu bildirdi.

Pope, "En yüksek risk altında olanları korumak ve bu salgının bölge üzerindeki etkisini azaltmak için hızla harekete geçmeliyiz." ifadesini kullandı.

M çiçeği virüsü

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Güney Afrika, Uluslararası, İnsan Hakları, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Doğu ve Güney Afrika'da M çiçeği riski altındaki kişilere yardım çağrısında bulundu - Son Dakika

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