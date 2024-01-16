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BM Erbil Ofisi Önünde İran'a Karşı Protesto - Son Dakika
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BM Erbil Ofisi Önünde İran'a Karşı Protesto

Birleşmiş Milletler (BM) Erbil ofisi önünde toplanan çok sayıda kişi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'e yönelik balistik füze saldırılarını protesto etti. Gösteride, saldırıda hayatını kaybedenlerin resimleri taşınırken, Iraklı yetkililer saldırının etkilerini inceledi. Saldırı sonrası BM Güvenlik Konseyine şikayet edileceği ve İran'a protesto notası verildiği belirtildi.

BM Erbil Ofisi Önünde İran\'a Karşı Protesto
16.01.2024 - 13:15,
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Birleşmiş Milletler (BM) Erbil ofisi önünde toplanan çok sayıda kişi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'e yönelik balistik füze saldırılarını protesto etti.

Erbil'deki BM ofisi önünde düzenlenen gösteride, "Erbil terörist saldırı karşısında diz çökmeyecek" yazılı pankartlar ile saldırıda hayatını kaybedenlerin resimleri taşındı.

Öte yandan, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Iraklı iş adamı Peşrev Dizeyi'nin saldırıda hedef alınan ve tamamen yıkılan evinde incelemelerde bulundu.

IKBY Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün gece Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Saldırıda Dizeyi ve 1 yaşındaki bebeği de hayatını kaybetmişti.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin, Ulusal Güvenlik Müsteşarı'nın başkanlığında inceleme komisyonu kurulmasına karar verdiği duyurulmuştu.

Saldırı sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine şikayet gibi kanuni yollara başvurulacağı belirtilirken, İran'ın Bağdat'taki Maslahatgüzarının dışişleri bakanlığına çağrılarak protesto notası verildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA
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