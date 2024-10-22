BM: Gazze 70 Yıl Gerilere Gitti - Son Dakika
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BM: Gazze 70 Yıl Gerilere Gitti

BM, İsrail saldırılarının Gazze'nin 70 yıl boyunca elde ettiği kalkınmayı yok ettiğini belirtti.

22.10.2024 15:49
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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail saldırılarının Gazze'nin gelişmişlik bakımından yaklaşık 70 yıllık birikimini kaybetmesine sebep olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) Filistin Halkına Yardım Programı Özel Temsilci Yardımcısı Chitose Noguchi, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, UNDP'in İsrail saldırılarının "Filistin Devleti Üzerinde Beklenen Sosyo-Ekonomik Etkileri" adlı raporunu açıkladı.

Noguchi, İsrail'in bir yılı aşkın süredir saldırılar düzenlediği Filistin'de yoksulluğun katlanarak arttığını ve her 4 kişiden 3'ünün yoksulluk içinde yaşadığını belirtti.

Gazze'de, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana her gün yakın tarihin en büyük insani felaketlerinden birinin yaşandığını kaydeden Noguchi, bu durumun benzeri görülmemiş sayıda can kaybı, yıkım, gıda güvensizliği ve kitlesel yerinden edilmelere neden olduğunu söyledi.

Noguchi, Gazze'de yardım dağıtımındaki (İsrail tarafından) yoğun kısıtlamaların krizi daha da kötüleştirdiğinin altını çizdi.

Yaşananların, Gazze'dekilerin yanı sıra tüm Filistinlilerin geleceği için tehlike oluşturduğunun altını çizen Noguchi, mevcut ekonomik kayıpların şaşırtıcı seviyede olduğunu vurguladı.

Yıl sonuna kadar Filistin'in gayri safi yurtiçi hasılasının 7 Ekim öncesi tahmini olan 20,2 milyardan 13,1 milyara düştüğünü belirten Noguchi, bunun yüzde 35'in üzerinde bir azalmayı yansıttığını söyledi.

Noguchi, "İşsizlik hızla artıyor ve 2 kişiden 1'i işsiz. Gazze'de işsizlik yüzde 80'e yaklaşıyor ve yoksulluk katlanarak artıyor. Her 4 kişiden 3'ü yoksulluk içinde yaşıyor. Filistin'de yoksulluğun 2023 sonunda kaydedilen yüzde 38,8'den 2024'te yüzde 74,3'e çıkması öngörülüyor. Yeni yoksullaşan kişi sayısı 2,61 milyon olurken, toplamda 4,1 milyon kişinin bundan etkileneceği tahmin ediliyor." dedi.

Filistin'in, insani gelişme endeksi ile ölçüldüğünde kalkınmada benzeri görülmemiş bir gerileme yaşadığını da vurgulayan Noguchi, bunun da yaklaşık 24 yıllık kalkınma kazanımlarının kaybına işaret ettiğini ifade etti.

Noguchi, "Gazze gelişmişlik bakımından 70 yıl önceye, 1955'ler seviyesine geri döndü." dedi.

Ayrıca rapora göre, Gazze'de savaş, insan sağlığı ve ekosistem için önemli riskler oluşturan 42 milyon ton enkaz yığını oluşturdu.

Kaynak: AA

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