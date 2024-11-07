BM: Gazze'de Açlık ve Şiddet Riski Yüksek

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin kuzeyinde yaşayanların tamamının hastalık, açlık ve şiddetten ölme riskinin yüksek olduğunu bildirdi.

BM Sözcü Yardımcısı Stephanie Tremblay, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BM'nin İsrail'in Gazze'nin kuzeyini kuşatmasının ardından yaklaşık 1 ay önce sadece tıbbi malzemenin geçişine bir kez izin verildiğini belirten Tremblay, "İsrail saldırıları, Filistinlilerin en temel yaşam ihtiyaçlarına erişimlerini engelliyor." dedi.

Tremblay, insani yardım çalışanlarının da görevlerini yerine getiremediğini ifade etti.

İsrail güçlerinin yardım çalışanlarının insanlara ulaşmasını engellediğine dikkati çeken Tremblay, "Gazze'nin kuzeyindeki insanların tamamının hastalık, açlık ve şiddetten ölme riski yüksek." diye konuştu.

Tremblay, İsrail bombardımanı sürerken Filistinlilere koruma sağlanamadığına işaret ederek, "Siviller korunmak zorunda." ifadesini kullandı.

İsrail'in bugün yine Filistinlileri yerinden ettiğini belirten Tremblay, halihazırda bölgede yerinden edilmiş 14 bin kişinin sığınaklarda kaldığını vurguladı.