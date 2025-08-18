BM: Gazze'de İnsani Durum Felaketin Ötesinde - Son Dakika
BM: Gazze'de İnsani Durum Felaketin Ötesinde

18.08.2025 21:15
BM, Gazze'deki insani durumun ciddi bir krizde olduğunu ve yardımların acilen ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in işgal ve ablukasının devam ettiği Gazze Şeridi'nde insani durumun "felaketin ötesinde" bir noktaya ulaştığı konusunda uyarıda bulundu.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezinde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrail'in aylardır insani yardımların Gazze Şeridi'ne geçişine büyük kısıtlama uyguladığına atıfta bulunan Dujarric, "İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ndeki meslektaşlarımız, (Gazze'de) durumun artık felaketin ötesinde olduğu konusunda uyardı." dedi.

Dujarric, Gazze'deki çatışmalar nedeniyle, her gün daha fazla ölüm haberinin kendilerine ulaştığını, bunun yanında Filistinli çocuklar dahil, açlık kaynaklı ölümlerin de devam ettiğini belirtti.

Gazze Sağlık Bakanlığının güncel raporlarına değinen Dujarric, Gazze genelinde son 24 saat içinde 2'si çocuk 5 kişinin "yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle" hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Genel Sekreter Sözcüsü, "Bu tür ölümleri önlemek için, defalarca belirttiğimiz gibi, insani yardım kuruluşlarının, yarısı çocuk olan 2,1 milyonluk nüfusa ulaşmak için mevcut tüm sınır kapıları ve rotalar aracılığıyla büyük ölçekte ve tutarlı bir şekilde gıda ulaştırabilmesi gerekiyor." dedi.

Ayrıca, İsrail'in Batı Şeria'daki kanunsuz uygulamalarına da değinen Dujarric, Filistin topraklarını yasa dışı gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik "saldırı, taciz ve yıldırma eylemlerinin" devam ettiğini söyledi.

Dujarric, "Elbette, Filistinlilerin güvenliğini, geçim kaynaklarını ve onurunu zedeleyen yerleşimci şiddetine karşıyız. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin korunması için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
