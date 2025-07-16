BM: Gazze'de onca ölüm ve yaralanma haberi! - Son Dakika
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BM: Gazze'de onca ölüm ve yaralanma haberi!

16.07.2025 21:11
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BM, Gazze'deki gıda dağıtım merkezinde öldürücü olaylar ve insani krizi vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in kontrolündeki dağıtım merkezlerinde "onlarca kişinin öldüğü veya yaralandığı yönünde" bilgi edindiklerini belirtti.

Dujarric, BM Genel Merkezi'ndeki günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazze'de çatışmaların ve açlık krizinin devam ettiğine işaret eden Dujarric, insanların, hayatta kalmak için izin verilen az miktarda yiyecek ve diğer temel ihtiyaç maddelerine erişmek için hayatlarını riske atmaya devam ettikleri bilgisini paylaştı.

Genel Sekreter Sözcüsü, "Daha bu sabah, İsrail'in militarize gıda dağıtım merkezlerinden birinde onlarca kişinin öldüğü veya yaralandığı yönünde korkunç haberler aldık." ifadelerini kullandı.

Gazze'de, ihtiyaç duyulan temel ihtiyaçların başında gelen yakıt teminin "çok az miktarda" kaldığını belirten Dujarric, "ciddi arz kıtlığı" yüzünden, sağlık merkezleri, telekomünikasyon, su arıtma tesisleri ve atık su arıtma tesisleri dahil hayati önem taşıyan tüm tesislerin faaliyetinin durma noktasında olduğunu vurguladı.

Engelli Filistinlilerin yüzde 80'inden fazlasının tekerlekli sandalyesi yok

Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, İsrail'in saldırılarının ve yerinden etme operasyonlarının devam etmesi nedeniyle Gazze'deki engellilerin yüzde 80'inden fazlasının tekerlekli sandalyelerini kaybettiğini bildirdi.

Dujarric, "İşitme cihazlarını, yürüteçlerini ve hayatlarını sürdürmek için ihtiyaç duydukları birçok cihazı kaybettiler." diye ekledi.

BM ile çalışan kuruluşlardan birinin anketine atıfta bulunan Dujarric, ankette, Gazze halkının hareket kabiliyetlerinin kısıtlanması, insani yardıma erişimlerinin engellenmesi ve patlayıcı mühimmatlara maruz kalma gibi durumların, savunmasız insanların "karşılaştığı birçok zorluktan sadece birkaçı" olduğu sonucuna varıldığını vurguladı.

Dujarric, "Bu felaket durumunun sona ermesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Ateşkes vakti çoktan geldi. Gazze'ye derhal büyük miktarda insani yardım girmesi ve tüm esirlerin serbest bırakılması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Engelliler, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Gazze'de onca ölüm ve yaralanma haberi! - Son Dakika

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