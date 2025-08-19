BM: Gazze'de Yardım Görevlilerine Saldırılar Artıyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de, "yüksek sayıda" insani yardım görevlisinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bugünün BM tarafından Dünya İnsani Yardım Günü olarak kabul edildiğini hatırlatan Dujarric, Gazze Şeridi'nde çok sayıda insani yardım görevlisinin öldüğünü söyledi.

2024 yılında dünya genelinde en az 390 insani yardım çalışanının görevi başındayken hayatını kaybettiğini belirten Dujarric, bu görevlilerin 181'inin ise Gazze'de öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Dujarric, "Yardım görevlilerine ve yardım etmeye çalıştıkları insanlara yönelik saldırılar rutin hale gelirken dünya bunu görmezden gelemez." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki yardım görevlilerinin, başkalarının hayatta kalması için "kendilerini cesurca tehlikeye attığını, kendilerini ve ailelerini doyurmak için de mücadele ettiklerini" hatırlattı.

Dujarric, "Liderleri bir kez daha bu çatışmayı sona erdirmek ve insanların acılarını dindirmek için siyasi irade göstermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere saldırılar devam ediyor

Gazze'de, insani yardım malzemesi alabilmek için kamyonların geçiş güzergahında bekleyen Filistinlilere yönelik silahlı saldırılar nedeniyle son 24 saatte yeni can kayıplarının gerçekleştiğini bildiren Dujarric, "Bu tür silahlı saldırıların, Gazze'nin kuzeyinde İsrail'in kontrolünde olan Deyr El-Balah ve Han Yunus bölgelerinde yaşandığı bildirildi." açıklamasını yaptı.

Dujarric ayrıca İsrail'in son 24 saat içinde Gazze'nin 5 mahallesine hava saldırısı ve topçu atışı düzenlediğini söyledi.

Bu saldırıların Gazze'deki sivillerin yeniden yerinden edilmelerine yol açacağını vurgulayan Dujarric, bunun zaten bitkin düşmüş insanlara "korkunç etkisi olacağı" endişesini paylaştı.