BM: Gazze'deki Durum Kötüleşiyor - Son Dakika
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BM: Gazze'deki Durum Kötüleşiyor

25.06.2025 21:10
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BM, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sivillere yıkıcı etkileri olduğunu ve yardım krizini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail'in top atışları ve bombalamalarının sürdüğünü belirterek, İsrail'in operasyonlarının siviller üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olmaya devam ettiğini kaydetti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Gazze Şeridi'ndeki kasvetli durumun sürdüğünü vurgulayan Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çalışanlarının, şerit genelindeki top atışları ve bombalamalar da dahil olmak üzere İsrail operasyonlarının siviller üzerinde yıkıcı etkiler bırakmaya devam ettiğini bildirdiğini aktardı.

Dujarric, Gazze'de yardım arayan çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğünü ve yaralandığının altını çizerek, "Bu arada, kalan yakıt stoklarının hızla tükenmesi, Gazze'nin yaşam hatlarını çalışır durumda tutma çabalarını tehlikeye atıyor." dedi.

Gazze için yakıtın bir ölüm kalım meselesi haline geldiğine dikkati çeken Dujarric, doğum için kullanılanlar da dahil olmak üzere kritik bakım ünitelerinin yüzde 80'inin, Gazze'de her gün 130 kadının doğum yaptığı bir zamanda kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Dujarric, "İsrail makamları, Gazze Şeridi içine ve geneline yakıt sevkiyatını kısıtlamaya devam ediyor ve bu durum, yoksul ve aç insanlara yönelik hayat kurtarma hizmetlerini fiilen engelliyor." diye konuştu.

-"Kıtlığın eşiğindeki insanlara sunulan sadece bir damla"

Nisan ayı sonuna kadar Gazze'de günde 1 milyon öğün yardım dağıtılırken bunun yüzde 80 azalarak 200 bine düştüğü uyarısında bulunan Dujarric, "Yani bu temelde kıtlığın eşiğindeki insanlara sunulan sadece bir damla." ifadesini kullandı.

Dujarric, İsrailli yetkililerin dün BM'nin 15 insani yardım hareketi koordinasyonu talebinden sadece 4'üne olumlu yanıt verdiğini belirterek, Gazze'ye daha yüksek hacimlerde yardım girişine izin verilmesi gerektiğini tekrarladı.

ABD ve İsrail'in güdümünde kurulan Gazze İnsani Yardım Vakfının BM ile birlikte çalışıp çalışmayacağına ilişkin bir soruya yanıt veren Dujarric, söz konusu vakıfla geçtiğimiz haftalarda Kudüs'te görüştüklerini ve yardım dağıtımlarıyla ilgili endişelerini dile getirdiklerini söyledi.

Dujarric, "Gazze'deki birkaç gazetecinin bunu kendi gözleriyle görebildiğini düşünüyorum. İnsanların yiyecek almaya çalışırken öldürülmemesini söylemem gerektiği gerçeğinin yeterince çılgınca olduğunu biliyorsunuz." dedi.

Askeri bölgelerde yardım dağıtmanın farklı yolları olduğunu dile getiren Dujarric, "İstediğimiz şey, bunun kabul görmüş uluslararası ilkeler uyarınca yapılması, yardım alanlar ve dağıtanlar için güvenli olması." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde, ABD ve İsrail güdümündeki "Gazze İnsanı Yardım Vakfı" kanalıyla kurulan sözde insani yardım dağıtım merkezlerine 27 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında düzenlediği saldırılarda 549 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 66 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.

Açıklamada, halk arasında "ölüm tuzakları" olarak anılan bu yardım dağıtım merkezlerinde ayrıca 39 kişinin ise halen kayıp olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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