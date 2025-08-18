BM Gazze Personeli, İnsani Yardım Günü'nde Anma Düzenleyecek - Son Dakika
BM Gazze Personeli, İnsani Yardım Günü'nde Anma Düzenleyecek

18.08.2025 22:13
Gazze'de hayatını kaybeden BM personeli anılacak, ateşkes çağrısı yapılacak.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Personeli isimli sivil toplum örgütü, "Dünya İnsani Yardım Günü" dolayısıyla, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden meslektaşlarını anma programı düzenleyeceklerini duyurdu.

BM Gazze Personeli adını taşıyan sivil toplum örgütü tarafından yapılan açıklamada, yarın BM Genel Merkezi avlusunda, Gazze'de hayatını kaybeden yüzlerce meslektaşın anılacağı ve "ateşkes çağrısı" yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürüldüğü doğrulanan" 346 BM personeli ve 162 diğer insani yardım çalışanına saygı duruşunda bulunulacağı bildirildi.

Söz konusu etkinliğe katılacak BM personeli adına yapılan açıklamada, "Ağır koşullarda çalışan BM personeli ve sahadaki diğer insani yardım çalışanlarıyla dayanışma içinde olacaklar. BM liderliğinin acil, engelsiz insani yardım erişimi ve derhal ateşkes sağlanması yönündeki çağrısını yeniden teyit edecekler." ifadelerine yer verildi.

BM'nin ön bahçesinde yapılacağı belirtilen programda, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacağı, ayrıca açlıktan öldüğü doğrulanan 108 Filistinli çocuk için her biri bir saniye olmak üzere boş tencere ve tavaların çalınacağı kaydedildi.

BM Genel Kurulunun 2008'de yaptığı toplantıda 19 Ağustos'un "Dünya İnsani Yardım Günü" olarak anılmasına karar verilmişti.

BM Gazze Personeli, BM'den bağımsız bir sivil toplum örgütü. Dernek, Gazze'de görev yapan BM çalışanlarının yönetiminde faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA

