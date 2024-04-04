BM, Gazze'ye deniz koridoruyla yardım sevkiyatına dahil olmak için yardım dağıtımının artması gerektiğini bildirdi

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'ye deniz koridoruyla yardım sevkiyatına dahil olmak için yardım dağıtımının artması ve "prensipli, güvenli, sürdürülebilir, tarafsız" olması gerektiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'ye deniz koridoruyla yardım sevkiyatına BM'den yardım isteneceğine ilişkin haberler hakkında konuşan Dujarric, ilgili haberleri gördüklerini söyledi.

Dujarric, BM'nin söz konusu koridora katılımı için Gazze'de insani yardım ajanslarıyla anlaşma sağlanması ve temel şartların karşılanması gerektiğinin altını çizdi.

Temel şartları "prensipli, güvenli, sürdürülebilir, tarafsız ve miktar olarak artmış" yardım dağıtımı olarak sıralayan Dujarric, konuya ilişkin müzakerelerin sürdüğünü belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Mart'ta yaptığı konuşmada, Amerikan ordusuna, insani yardım ulaştırmak iddiasıyla Gazze sahiline geçici bir liman kurulması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan 8 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) Gazze'ye insani koridorun ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ortaklığında açılacağı ve çalışmaların İsrail ile işbirliğinde yürütüleceği bildirilmişti.

İsrail'in hedeflerini belirlemede yapay zeka kullanımı

Dujarric, İsrail'in Gazze'de hedeflerini yapay zekayla belirlediğine ilişkin haberler hakkında da bunları gördüklerini ancak teyit etmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

"Ancak gördüğümüz kadarıyla bu örnekler BM Genel Sekreterinin daha önce endişesini dile getirdiği konuları kapsıyor." diye konuşan Dujarric, bunun yapay zekanın gerçek hayatta nasıl kullanılabileceğini gösteren bir örnek teşkil edebileceğini söyledi.

Dujarric, aynı zamanda bu ihtimalin üye ülkelerin bir araya gelerek yapay zeka teknolojisinin kullanımına ilişkin çerçeve oluşturmasının önemine işaret ettiğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tutumunun net olduğunu, küresel mutabakat çağrısında bulunduğunu anımsatan Dujarric, söz konusu teknolojilere sahip devletlerin ve özel sektörün insanlığı tehlikeye atmayacak şekilde mutabakata varması gerektiğini vurguladı.