BM: Gazze'ye Yardım Girişi 50 Gündür Engelleniyor

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 50 gündür Gazze'ye her türlü yardım malzemesi girişini engellediğini belirterek, bunun Gazze halkı üzerindeki etkisinin korkunç olduğu konusunda uyardı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dujarric, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA), 50 gündür gıda, yakıt, ilaç ya da insanların yaşamı için gerekli olan tek bir malzemenin bile Gazze'ye sokulamadığını bildirdiğini aktardı.

Bu süreçte gıda stoklarının tehlikeli bir şekilde azaldığını kaydeden Dujarric, erzak dağıtımının azaldığını, ilaç, tıbbi malzeme ve aşıların tükenmek üzere olduğunu bildirdi.

Dujarric, "İsrail'in Gazze'ye her türlü yardım malzemesi girişini engellemesinin 50. günündeyiz." bilgisini vererek, bu durumun Gazze halkı üzerinde korkunç etki yarattığını vurguladı.

Çocuk ve yetişkinlerin aç, sağlık sisteminin ise çökmek üzere olduğunu ve yüz binlerce kişinin yerinden edildiğini kaydeden Dujarric, insani yardım ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların tekrar arttığını belirtti.

"Suçluların hesap vermesi gerekiyor"

Dujarric, 23 Mart'ta Refah'ta 15 sağlık ve sivil savunma çalışanının öldürüldüğü olaya ilişkin İsrail'in soruşturmasını tamamladığına ve bir komutanı görevden aldığına dikkati çekerek, "Gazze'de çok fazla sivil ve insani yardım çalışanı öldürüldü. Hikayeleri manşetlere taşınmadı. Tekrar sivillerin korunması ve esirlerin serbest bırakılması çağrımızı yineliyoruz." dedi.

Soruşturma sonuçlarını "not ettiklerini" ve kendilerinin sürece dahil edilmediğini kaydeden Dujarric, soruşturma yürütebilmeleri için yetkilendirilmeleri gerektiğini kaydetti.

Dujarric, "Son 1 yılda çok kez uluslararası hukuk ihlal edildi. Suçluların hesap vermesi gerekiyor." diye konuştu.

Ateşkes görüşmeleri

Ateşkes görüşmelerine ilişkin de soruları yanıtlayan Dujarric, tek isteklerinin ateşkesin yeniden sağlanması olduğunun altını çizdi.

Dujarric, bunun Gazze'ye engelsiz insani yardım akışı ile Gazze ve İsrail'deki esirlerin aileleriyle kavuşmalarını sağlaması ve iki halk için de barış sürecinin önünü açmasını umduklarını ifade etti.