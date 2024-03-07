BM: Gazze'ye yardımlar kara yoluyla ulaştırılmalı - Son Dakika
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BM: Gazze'ye yardımlar kara yoluyla ulaştırılmalı

Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin Gazze sahilinde acil yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için bir liman kurma planıyla ilgili, tüm yardımların memnuniyetle karşılanacağını ancak uluslararası toplumun Gazze'ye kara yoluyla büyük ölçekli yardım ulaştırmaya odaklanması gerektiğini bildirdi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazze'ye deniz ya da havadan fırlatma olmak üzere her türlü yardımın memnuniyetle karşılandığını belirten Dujarric, 'Uluslararası toplum Gazze'ye kara yoluyla büyük ölçekli yardım ulaştırmaya odaklanmalı.' dedi. Dujarric, bunun çok daha az maliyetli ve boyut açısından daha etkili olduğunu söyledi.

07.03.2024 21:21
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin Gazze sahilinde acil yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için bir liman kurma planıyla ilgili, tüm yardımların memnuniyetle karşılanacağını ancak uluslararası toplumun Gazze'ye kara yoluyla büyük ölçekli yardım ulaştırmaya odaklanması gerektiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'ye deniz ya da havadan fırlatma olmak üzere her türlü yardımın memnuniyetle karşılandığını belirten Dujarric, "Uluslararası toplum Gazze'ye kara yoluyla büyük ölçekli yardım ulaştırmaya odaklanmalı." dedi. Dujarric, bunun çok daha az maliyetli ve boyut açısından daha etkili olduğunu söyledi.

BM'nin en başından beri bu konuya odaklandığını dile getiren Dujarric, "Daha fazla giriş noktası ve daha büyük ölçekli yardım sağlamaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Dujarric, yardımlarla ilgili son durum hakkında, şubat ayında BM'nin planladığı 224 yardım misyonunun sadece yarısına İsrailli yetkililer tarafından destek verildiğini, Gazze'nin kuzeyine planlanan 24 misyondan ise sadece 5'inin gerçekleşebildiğini anlattı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Amerikan ordusuna Gazze sahilinde acil yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için bir liman kurması yönünde talimat vereceğini açıklamıştı.

ABD'li yetkili, söz konusu askeri limanın kurulmasıyla birlikte büyük gemilerin daha yüksek miktarlarda insani yardımları Gazze'ye ulaştırabileceğini, bu yardımlar içerisinde gıda ve suyun yanı sıra ilaçlar ve geçici konaklama ekipmanlarının yer alacağını kaydetmişti.

ABD yönetimi, İsrail'in saldırıları devam ederken Tel Aviv'e verdiği koşulsuz destekten dolayı yoğun şekilde eleştiriliyor ve Gazze'deki insani krizin sorumlularından biri olarak gösteriliyordu.

Biden yönetimi ise Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için İsrail tarafıyla yoğun görüşmeler yaptığını ve aynı zamanda geçici ateşkes için taraflarla yoğun diplomasi yürüttüğünü ifade ediyordu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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