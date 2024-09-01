BM, 640 bin Gazzeli çocuğun çocuk felcine karşı aşılama çalışmalarına başladı - Son Dakika
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BM, 640 bin Gazzeli çocuğun çocuk felcine karşı aşılama çalışmalarına başladı

Birleşmiş Milletler (BM), 640 bin Gazzeli çocuğun, çocuk felcine karşı aşılanması çalışmalarına bugün başladı. Aşılama çalışmaları için üç günlük 'insani ateşkes' kararı alınırken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de ateşkesin gerekirse bir gün daha uzatılabileceğini dile getirdi.

01.09.2024 10:23
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(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM), 640 bin Gazzeli çocuğun, çocuk felcine karşı aşılanması çalışmalarına bugün başladı. Aşılama çalışmaları için üç günlük 'insani ateşkes' kararı alınırken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de ateşkesin gerekirse bir gün daha uzatılabileceğini dile getirdi.

BM kuruluşları ve yerel sağlık yetkilileri, Gazze Şeridi'ndeki 640 bin çocuğun çocuk felcine karşı aşılanması için bugün çalışmalara başladı. Çalışmalar için Gazze'de 3 günlük ateşkes kararı alınırken, DSÖ, aşının etkili olabilmesi için 10 yaşın altındaki çocukların en az yüzde 90'ının kısa bir süre içinde aşı olması gerektiğini belirtti.

3 günlük "insani ateşkes"

Yaklaşık 1.3 milyon doz aşı, BM kuruluşu Unicef tarafından kısa bir süre önce Kerem Şalom kontrol noktasından getirildi.

Öte yandan, yakında Gazze'ye 400 bin dozluk bir sevkiyat daha yapılması planlanıyor. Aşı dağıtımının uygulanması için insani ateşkesin verildiği üç gün boyunca devam edecek olan çalışmalar, yerel saatle 06: 00'dan 15: 00'e kadar sürecek. Buna göre, eğer gerekirse çalışmalara, bir gün daha eklenmesi mümkün olacak.

Her çocuğa iki tur halinde iki damla oral polio aşısı yapılması gerektiği söylenirken, ikinci aşının ilkinden dört hafta sonra yapılması gerektiği kaydedildi.

DSÖ, Gazze'nin merkezinde başlayıp daha sonra güney ve kuzeye yayılacak olan çocuk felci aşılama programının gerçekleştirilebilmesi için çatışmalara sınırlı bir süre ara verilmesi konusunda 29 Ağustos'ta İsrail ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

2 binden fazla Gazzeli sağlık çalışanı, aşı çalışmalarında yer alacak

DSÖ'nün açıklamasında, çoğu Gazze halkından oluşan 2 binden fazla çalışanın, aşılama çalışmalarına katılacağı bildirildi.

Filistinli sağlık yetkilileri de, sağlık merkezleri, hastaneler, klinikler ve sahra hastanelerini içeren 400'den fazla sabit aşılama sahası ve aşıların dağıtılacağı yaklaşık 230 sosyal yardım sahası, yani topluluk toplanma yeri olacağını söyledi.

Gazze'de son 25 yılın ilk çocuk felci vakası

2.3 milyonluk nüfusun neredeyse yarısını çocukların oluşturduğu Gazze'de son 25 yılın ilk teyit edilmiş çocuk felci vakasının ortaya çıkmasının ardından bir BM uzmanı daha fazla çocuğa virüs bulaşabileceğini ve virüsle mücadele edilmediği takdirde daha geniş çaplı bir bölgesel salgının ortaya çıkabileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, Gazzelilerin yaklaşık yüzde 90'ı yerinden edildi ve Gazze'deki sağlık hizmetleri büyük bir baskı altında. Buna göre, çoğu çocuğun düzenli olarak olması gereken aşıları aksadı. Uzmanlar, bu koşulların hastalıkların özellikle de bulaşıcılığı yüksek olan çocuk felcinin yayılmasına olanak sağladığını dile getirdi.

Haziran ayında alınan atık su örneklerinde virüsün keşfedilmesinden bu yana BM kuruluşları acil bir toplu aşılama programı oluşturmaya çalıştı.

Gazze'deki doktorlar çocuklarda olası çocuk felci enfeksiyonlarına karşı alarma geçerken, Ürdün'de DSÖ onaylı bir laboratuvarda testler yapıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel BM, 640 bin Gazzeli çocuğun çocuk felcine karşı aşılama çalışmalarına başladı - Son Dakika

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