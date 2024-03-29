BM Genel Komiseri, Gazze'ye yardımların engelsiz ulaştırılması için İsrail'e baskı yapıyor

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Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) " Gazze'ye insani yardımların engelsiz ulaştırılması" başta olmak üzere aldığı kararların uygulanması için Tel Aviv yönetimine baskı çağrısında bulundu.

Lazzarini, X sosyal medya platformundan UAD'nin dün aldığı karara ilişkin açıklama yaptı.

UAD'nin kararının Gazze Şeridi'ndeki durumun insan yapımı olduğunu ve daha da kötüleştiğini net bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Lazzarini, bu durumun gerekli adımlar atılırsa yine de tersine çevrilebileceğini ifade etti.

Lazzarini, Gazze'deki durumun kötüye gittiğine işaret ederek, "2 milyondan fazla insanın koşulları kötüleşiyor. Gazze onurlu şekilde yaşanılamayacak bir yer haline geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

UAD'nin aldığı kararların uygulanması çağrısı yapan Lazzarini, "Üye devletler UAD'nin kararını uygulamak için daha fazla baskı yapmalıdır." ifadesini kullandı.

UAD, dün İsrail'in, Gazze'ye insani yardımların engelsiz ulaştırılmasını sağlamasına ve Filistinlilerin haklarını ihlal etmemesine hükmetmişti.