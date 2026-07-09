BM'den Körfez'de gerilimin düşürülmesi çağrısı - Son Dakika
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BM'den Körfez'de gerilimin düşürülmesi çağrısı

BM\'den Körfez\'de gerilimin düşürülmesi çağrısı
09.07.2026 12:43  Güncelleme: 12:45
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BM Genel Sekreteri Guterres, Körfez'de yeniden başlayan askeri çatışmalardan duyduğu endişeyi dile getirerek taraflara itidal ve diplomasi çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Temmuz (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Körfez'de yeniden başlayan askeri çatışmalardan endişe duyduğunu belirterek gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, "Son 24 saatte gördüğümüz bu olaylar, İran ile ABD arasında sağlanan diplomatik ilerlemeyi rayından çıkarma riski taşıyor. Topyekun bir çatışmaya dönüş, bölge halkları, uluslararası barış ve güvenlik ile küresel ekonomi açısından felaket sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.

Sözcü, tüm taraflara azami itidal göstermeleri, gerilimi daha da tırmandıracak her türlü adımdan kaçınmaları ve gerilimin düşürülmesi için derhal harekete geçmeleri çağrısında bulunarak tüm tarafların uluslararası hukuka tam olarak uyma yükümlülüğünü hatırlattı.

İran ve ABD'yi vakit kaybetmeden müzakerelere yeniden başlamaya ve çözülemeyen meseleleri diplomasi yoluyla ele almaya çağıran Dujarric, BM'nin çatışmalara yeniden dönülmesini önlemeye, istikrarı yeniden tesis etmeye ve kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik tüm çabaları desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel BM'den Körfez'de gerilimin düşürülmesi çağrısı - Son Dakika

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