Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de insani ateşkes istediklerini, ramazan ayının buna ulaşmak için çok iyi bir fırsat olabileceğini söyledi.
İtalyan "Nove" televizyonundaki programa katılan Guterres, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye değinen Guterres, "Gazze'deki savaşın yürütülme şekli, en büyük bedeli sivillerin ödediğini gösteriyor. Bu açık. İsrail, bunun Filistinlilere değil, Hamas'a karşı savaş olduğunu söyledi ama gerçek şu ki Filistinlileri toplu cezalandırmaya dönüştü. Buna 'Artık yeter' diyoruz. Gazze'de insani ateşkes istiyoruz ve ramazan buna ulaşmak için çok iyi bir fırsat olabilir." ifadelerini kullandı.
BM Genel Sekreteri, ramazan ayında Gazze'deki bombardımanların devam etmesinin İslam alemi üzerinde "inanılmaz bir etkisi olabileceğini" de belirtti.
Ayrıca Ukrayna'da adil bir barışın sağlanmasının ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemine değinen Guterres, "Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelere başlama iradesinin olduğunu düşünmüyorum." dedi.
Guterres, kariyerine başladığında iki kutuplu ve bölünmüş olsa da kuralları olan bir dünya bulunduğunu belirterek, şimdi ise tek kutuplu dünya düzeninden, henüz çok kutuplu olmayan aslında kaotik bir dünyaya doğru ilerlendiği gözlemini de paylaştı.
BM reformuna hazırlık konusunda çok önemli teklifleri olacağını dile getiren Guterres, "Güvenlik Konseyinde tek bir Afrika devleti yok. O nedenle kompozisyonun yeniden düşünülmesi lazım. Veto yetkisi verilmesi imkansız olsa da daha geniş bir kompozisyon modern dünyayı temsil edebilir." değerlendirmesini yaptı.
Son Dakika › Güncel › BM Genel Sekreteri Gazze'de insani ateşkes istedi - Son Dakika
Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, 31 Mart yerel seçim öncesi saha çalışmalarını ve mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Sümer, projelerini paylaşarak mahallelilerin taleplerini dinliyor.
Tokat-Turhal kara yolu Çevreyolu Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, Murat Ünal yönetimindeki bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet Armağan'ın aracına çarptı. Kazada sürücü Murat Ünal ve yanındaki Volkan Çınar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı Satranç Turnuvası'nda başarılı olan yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Turnuva ödül törenine KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Zeren ve Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdür V. Turhan Yavuz katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin, turnuvada başarılı olan yarışmacıları tebrik ederek, satrançın hekimlikle benzerliklerini vurguladı ve çocukların mutlu bir dünyada yaşamasını temenni etti.
Siirt Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bin kişilik iftar çadırı kurdu. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde, bir ay boyunca iftar çadırında bin kişiye sıcak yemek ikram edilecek. Siirt Belediyesi bünyesinde görev yapan aşçılar, hijyen standartlarına uygun olarak hazırladıkları iftarlık yemekleri misafirlere sunacak.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişini öpen 81 yaşındaki İsmi Bulduk'un kanepe talebi, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek tarafından yerine getirildi. İlmek, Bulduk'un isteğini kısa sürede yerine getirerek kanepe evine yerleştirdi. Bulduk, Cumhurbaşkanı ve başkan için teşekkür ederek dua etti.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 103. yıldönümünü kutladı. Ekici, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin inancının, yenilmez azminin ve vicdanın ortak sesi olduğunu vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anma mesajı verdi.
Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Bağlarbaşı Mahallesi'nde üçüncü seçim irtibat merkezini açtı. Açılışa partililer ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü köyünde öğrenciler, kuşların beslenmesi amacıyla ağaçların dallarına elma astı. Değirmenüstü İlkokulunda sınıf öğretmeni Recep Bingöl, öğrencilerin soğuk havalarda yem bulmakta zorlanan kuşlardan etkilenerek, onlara ilişkin bir etkinlik yapmak istediğini belirtti. Öğrencilerle birlikte ağaç dallarını elmalarla donatan Bingöl, bu etkinlikle öğrencilere yardımseverlik ve farkındalık konularında uygulamalı ders verdiğini ifade etti. Öğrenciler de kuşlara yem vermek için düzenlenen etkinlikten mutlu olduklarını dile getirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Hafik ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Karasu, CHP İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Hafik ilçesinin son dönemlerde güç kaybettiğini savunan Karasu, hükümetin politikalarını eleştirerek Hafik'in kaderine terk edildiğini söyledi. Karasu, esnaf ziyaretinde ise yerel seçimlerde partisine destek istedi.
Kütahya Belediyesi, şehirde yaşayan ve evliliklerinde 50. yılını dolduran çiftleri bir araya getirdi. Halk oyunları gösterileri ve türkülerin söylendiği organizasyonda çiftler unutulmaz bir akşam yaşadı.
Sizin düşünceleriniz neler ?