BM Genel Sekreteri: Gazze'deki Filistinlilerin acıları artarken dünya bunu izliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM Genel Sekreteri: Gazze'deki Filistinlilerin acıları artarken dünya bunu izliyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'nin güneyinde Filistinlilerin acıları artarken dünyanın bunu izlediğini söyledi. Guterres, Gazze'deki insani krizin boyutlarına dikkat çekerek, çocuk felci aşısı kampanyası başlatılması gerektiğini belirtti.

16.08.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'nin güneyinde Filistinlilerin acıları artarken "dünyanın bunu izlediğini" söyledi.

Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, "Gazze'deki Filistinliler için bundan daha kötüsü ne olabilir diye düşünürken, güneyde acılar büyüyor ve dünya bunu izliyor." dedi.

Gazze'de, insani açıdan bir "serbest düşüş" yaşandığını ifade eden Guterres, son haftalarda bölgedeki atık sularda çocuk felci virüsü tespit edildiğini, bunun, virüsün şu anda Gazze'de "risk altında olan yüz binlerce çocukta bulunduğu anlamına geldiğini" belirtti.

Genel Sekreter, "BM, Gazze'de 340 binden fazla çocuk için hayati önem taşıyan bir çocuk felci aşısı kampanyası başlatmaya hazırlanıyor." diye konuştu.

Antonio Guterres, Gazze'de temiz su ve sanitasyon sistemlerinin yok edilmesi, hastanelerin çoğunun hizmet veremez durumda olması ve güvenlik nedeniyle insanların "sürekli kaçmak zorunda olmaları" gibi zorluklara da değindi.

"Rutin aşılamalar, çatışma nedeniyle ciddi şekilde aksadı. Kızamık ve Hepatit A gibi diğer önlenebilir hastalıkların yayılmasını artırdı." diyen Guterres, şunları kaydetti:

"Tüm taraflardan, kampanya için insani aralar garanti ederek derhal somut güvenceler vermelerini rica ediyorum. Açık olalım, çocuk felci için en etkili aşı barış ve derhal insani bir ateşkes sağlamaktır. Her yerde savaş varken çocuk felci aşılama kampanyası yürütmek imkansızdır. Çocuk felci siyasetin ötesine geçer, tüm bölünmeleri aşar. Aksi takdirde, sadece Gazze'deki Filistinli çocuklar için değil, aynı zamanda komşu ülkeler ve bölge için de felaket etkisi yaratacak olan kötülükleri yenmek bizim ortak yükümlülüğümüzdür."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, İsrail, Dünya, Çocuk, Gazze, Aşı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri: Gazze'deki Filistinlilerin acıları artarken dünya bunu izliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:52 Özel telefonla aramış TBMM’deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul’u Numan Kurtulmuş açtı Özel telefonla aramış! TBMM'deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul'u Numan Kurtulmuş açtı
18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
18:18 Bakan Yumaklı: İzmir’de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi
17:03 Turizm bölgelerinde “maymun çiçeği“ uyarısı Prof. Vedat Turhan: Çok dikkatli olunmalı Turizm bölgelerinde "maymun çiçeği" uyarısı! Prof. Vedat Turhan: Çok dikkatli olunmalı
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
09:55 Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi
09:51 Acun Ilıcalı’ya tribünde büyük şok Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
09:25 Friends yıldızı Matthew Perry’nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı
09:23 Yaptığı bağış başını yaktı Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak Yaptığı bağış başını yaktı! Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak
09:07 Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor
08:56 Çanakkale’de orman yangını sonucu bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi Çanakkale'de orman yangını sonucu bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi
08:54 Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 21:00:50. #1.13#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri: Gazze'deki Filistinlilerin acıları artarken dünya bunu izliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement