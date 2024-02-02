 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Gazze saldırılarını genişletme ihtimalinden endişeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Gazze saldırılarını genişletme ihtimalinden endişeli

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail\'in Gazze saldırılarını genişletme ihtimalinden endişeli

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını Refah kentine doğru genişletme ihtimalinin son derece endişe verici olduğunu açıkladı. Guterres, taraflara itidal çağrısında bulunarak, sivil kayıpların önlenmesi ve çatışmanın sona erdirilmesi için acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

02.02.2024 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in saldırılarını Gazze'nin Refah kentine doğru genişletme ihtimalinin son derece endişe verici olduğunu bildirdi

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Gazze saldırılarını genişletme ihtimalinden endişeli - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 21:13:36. #1.11#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Gazze saldırılarını genişletme ihtimalinden endişeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement