BM Genel Sekreteri Guterres'ten İnsan Hakları Vurgusu

23.02.2026 12:12
Guterres, iki devletli çözümün yok olduğunu belirterek insan hakları ihlallerine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İşgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin, "Mevcut gidişat açık, net ve kasıtlı: İki devletli çözüm, gün ışığında ortadan kaldırılıyor. Uluslararası toplum buna izin veremez." dedi.

BM İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 61. Oturumu, İsviçre'nin Cenevre kentinde Endonezya'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sidharto Reza Suryodipuro'nun başkanlığında başladı.

Toplantının açılışında dünya genelinde insan hakları ihlalleri nedeniyle yaşamını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Guterres, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, insan haklarının, dünya genelinde tam ölçekli saldırı altında olduğunu, hukukun üstünlüğünün, gücün üstünlüğü karşısında ezildiğini söyledi.

Küresel olarak insan haklarının kasıtlı, stratejik ve bazen de böbürlenilerek geriye itildiğini belirten Guterres, bunun sonuçlarının yıkıcı olduğunu dile getirdi.

Guterres, "İnsan hakları çöktüğünde her şey yıkılır. Barış, kalkınma, sosyal uyum, güven ve istikrar yıkılır. İşte tam da bu nedenle İHK'nin araçları çok önemli. İşte tam da bu nedenle İHK'nin 20. yıl dönümünü kutlarken siyasi katılımı, her yerde insan haklarını güçlendirme yoluna dönüştürmenin her zamankinden daha önemli olduğunu da kabul ediyoruz." dedi.

Yarın BM Güvenlik Konseyinde 15 binden fazla sivilin öldürüldüğü Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümünde hitap edeceğini söyleyen Guterres, bu savaş nedeniyle kan dökülmesine son verme zamanının çoktan geldiğini dile getirdi.

Guterres, bu ayın başında Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesinde işgal altındaki Filistin topraklarında insan hakları, insan onuru ve uluslararası hukukun açıkça ihlal edilmesi hakkında konuştuğunu belirterek, "(İşgal altındaki Filistin topraklarında) Mevcut gidişat açık, net ve kasıtlı: İki devletli çözüm, gün ışığında ortadan kaldırılıyor. Uluslararası toplum buna izin veremez." dedi.

"Çatışmalar çoğalıyor ve cezasızlık bulaşıcı bir hal alıyor"

Kısa süre önce Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Sahel ve diğer krizlerin ön planda olduğu Afrika Birliği Zirvesi'ne katıldığını anlatan Guterres, dünyada kitlesel acıların mazur görüldüğünü, insanların pazarlık kozu için kullanıldığını ve uluslararası hukukun sadece engel olarak değerlendirildiğini söyledi.

Guterres, şunları kaydetti:

"Çatışmalar çoğalıyor ve cezasızlık bulaşıcı bir hal alıyor. Bu durum, bilgi, araç veya kurum eksikliğinden değil siyasi tercihlerden kaynaklanıyor. İnsan haklarına saygı krizi tek başına değil. İnsani ihtiyaçlar artarken fonlar çöküyor, eşitsizlikler şaşırtıcı bir hızla artıyor. Ülkeler, borç ve umutsuzluğa boğuluyor, iklim kaosu hızlanıyor. Teknoloji ve özellikle yapay zeka, hakları bastıran, eşitsizliği derinleştiren ve ötekileştirilmiş insanları hem çevrim içi hem de çevrim dışı yeni ayrımcılık biçimlerine maruz bırakan şekillerde giderek daha fazla kullanılıyor."

İnsan haklarının sadece iyi zamanlar için bir slogan olmadığına dikkati çeken Guterres, her zaman savunulması gerektiğini vurguladı.

"Bu İHK, ihtiyaç duyan herkesin sesi ve kalkanı olsun"

Guterres, "Ortak temellerimizi taviz vermeden savunmalıyız. BM Şartı, Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve uluslararası insan hakları hukukunun araçları bir menü değildir. Liderler, beğendikleri kısımları seçip geri kalanını görmezden gelemezler." diye konuştu.

İnsan haklarının aşınmasına, siyasi çıkarların ve jeopolitik rekabetin kabul edilebilir bedelinin olmasına izin vermeme çağrısında bulunan Guterres, gücün, savunmasızların hiçbir hakkının ve güçlülerin hiçbir sınırının bulunmadığı yeni bir kural kitabı yazmasına izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Guterres, "Bu İHK, ihtiyaç duyan herkesin sesi ve kalkanı olsun. Burası, insan haklarına yönelik geniş kapsamlı ve acımasız saldırıyı sona erdirmeye yardımcı olan yer olsun çünkü insan haklarını koruyan bir dünya kendini de korur." diye konuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

