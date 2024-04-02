BM Genel Sekreteri İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı kınadı

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısını kınadı.
BM Sözcülük Ofisi'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Diplomatik ve konsolosluk tesislerinin dokunulmaz olduğunun altını çizen Guterres, aynı zamanda uluslararası hukuk uyarınca diplomatik personelin de korunması gerektiğini kaydetti.
Guterres, tüm taraflara uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerine uyma zorunluluğunu hatırlatarak, sivil ve sivil altyapılara yönelik saldırıların önlenmesi gerektiğini ifade etti.
Tüm taraflara itidal çağrısında bulunan Guterres, küçük bir yanlış hesaplamanın halihazırda istikrarsız bölgede çok daha büyük çatışmaya yol açabileceği, Suriye, Lübnan ve Filistin dahil tüm Orta Doğu'da zor durumda olan sivillere çok daha fazla zarar vereceği konusunda uyarıda bulundu.
Guterres, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısını kınadı.
İran'ın Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesinin hedef alınması
İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusundan ikisi general rütbesinde toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 6 Suriyelinin de ölenler arasında bulunduğu ve toplam ölü sayısının 13 olduğu açıklanmıştı.
İran, saldırıyı İsrail'in düzenlediğini açıklarken, Tel Aviv yönetimi sessiz kalmaya devam etmişti.
Saldırıya misillemede bulunacağını duyuran İran, ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.
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