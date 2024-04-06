BM Genel Sekreteri, İsrail'in Gazze'deki bombardımanlarında yapay zeka kullanımından endişe duyuyor

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 6 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun Gazze'deki bombardımanlarında yapay zeka kullandığına dair haberlerden endişe duyduğunu dile getirdi.

Guterres Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, "özellikle yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerinde" hedefleri belirlemek için yapay zekanın kullanıldığı ve çok sayıda sivil can kaybına yol açtığına ilişkin haberlere işaret etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları altı ayı aşkın bir süredir devam ederken Guterres, "Ailelerin tamamını etkileyen hiçbir ölüm kalım kararı, algoritmaların soğuk hesaplamalarına bırakılmamalı" dedi.

Genel Sekreter ayrıca, Gazze'deki nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden bir milyonu aşkın insanın felaket boyutunda açlıkla karşı karşıya olduğunu, çocukların açlık ve susuzluktan öldüğünü vurguladı.

Guterres, "Hiçbir şey Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını meşrulaştıramaz" dedi.