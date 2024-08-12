BM Genel Sekreteri İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısını Kınadı

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Miller (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'in Gazze'de bir okula saldırarak 100 Filistinliyi öldürmesini kınadığı belirtildi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Haq, İsrail'in, içinde sığınmacıların da bulunduğu bir okulu vurarak 100 Filistinliyi öldürmesiyle ilgili, "Genel Sekreter (Guterres), Gazze'de kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere devam eden can kayıplarını kınıyor." dedi.

"Gazze Şehri'ndeki El Bayan okuluna yönelik İsrail'in bir başka yıkıcı saldırısına tanık oluyoruz." sözlerine yer veren Haq, "Okul, Gazze'de devam eden dehşet, yerinden edilme ve acıların ortasında yüzlerce yerinden edilmiş Filistinli aileye ve çok sayıda can kaybına ev sahipliği yapıyor." ifadelerini kullandı.

Haq, Guterres'in, BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararının hükümlerinin uygulanmamış olmasından dolayı "üzüntü duyduğunu" belirtti.

Açıklamada ayrıca Genel Sekreter'in, "saldırıda ayrımcılık, orantılılık ve önlemler de dahil, uluslararası insancıl hukukun her zaman uygulanması gerektiğinin altını çizdiği" kaydedildi.

"Acil ateşkes" çağrısı yinelendi

Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, ABD, Mısır ve Katar liderlerinin Gazze'de ateşkesin sağlanması yönündeki arabuluculuk çabalarını "memnuniyetle" karşıladığını belirtti.

Haq, Guterres'in, "tarafları müzakerelere yeniden katılmaya, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması yönünde karar almaya çağırdığını" söyledi.

Basın açıklamasında, "Genel Sekreter, derhal ateşkes ve tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması için çağrısını yineliyor. Ayrıca, sivillerin korunmasının ve Gazze'ye ve Gazze'de engelsiz ve güvenli insani erişimin sağlanmasının gerekliliğinin altını çiziyor." ifadelerine de yer verildi.