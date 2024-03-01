BM Genel Sekreteri İsrail'in Gazze saldırısının soruşturulmasını talep etti - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri İsrail'in Gazze saldırısının soruşturulmasını talep etti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun dün Gazze kentinde yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısının bağımsız ve güvenilir bir şekilde soruşturulmasını ve suçluların hesap vermesini talep etti. Saldırıda 115 Filistinlinin öldüğü belirtilirken, Gazze'deki hükümet saldırının kasıtlı ve planlı olduğunu vurguladı.

01.03.2024 21:45  Güncelleme: 21:46
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail ordusunun dün Gazze kentinde yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısının bağımsız ve güvenilir bir şekilde soruşturulmasını, suçluların hesap vermesini talep ettiği bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) personelinden oluşan bir ekibin Şifa Hastanesini ziyaret ettiğini belirten Dujarric, bu çerçevede hastaneye ilaç, aşı ve yakıt yardımı yapıldığını kaydetti.

Dujarric, ekibin aynı zamanda dün yardım beklerken düzenlenen saldırıda yaralanan hastalarla da görüştüğünü söyledi.

Hastanenin dünkü olaydan sonra 700 yaralı kabul ettiğini, bunlardan 200'ünün hala hastanede olduğunu ifade eden Dujarric, ekibin hastaneye ulaştığında 70'ten fazla cesedin hastaneye getirildiğini belirtti.

Dujarric, ekibin aynı zamanda çok sayıda hastanın kurşun yaraları için tedavi edildiğini gördüklerini aktardı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail ordusunun, dün Gazze kentinde yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısının bağımsız ve güvenilir bir şekilde soruşturulmasını istediğini kaydeden Dujarric, Guterres'in suçluların hesap vermesini de talep ettiğini aktardı.

İsrail ordusu yardım bekleyen Filistinlileri öldürdü

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almıştı. Daha önce yapılan açıklamada, saldırıda 115 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri İsrail'in Gazze saldırısının soruşturulmasını talep etti - Son Dakika

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