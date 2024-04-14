BM Genel Sekreteri: İsrail-İran geriliminden kaçınmak hayati önem taşıyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile İran arasındaki gerilime ilişkin; " Orta Doğu'da birden fazla cephede büyük askeri çatışmalara yol açabilecek herhangi bir eylemden kaçınmak hayati önem taşımaktadır. Siviller halihazırda en ağır yükü taşımakta ve en yüksek bedeli ödemektedir. Gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için ilgili tüm tarafları aktif bir şekilde devreye sokmak gibi ortak bir sorumluluğumuz var" dedi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, olağanüstü olarak düzenlenen "Ortadoğu'daki duruma ilişkin BM Güvenlik Konseyi Toplantısı"nda İsrail ile İran arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.
Guterres'in açıklamaları şöyle:
"ARTIK UÇURUMUN KENARINDAN DÖNME ZAMANI GELMİŞTİR"
"Bölge halkı yıkıcı bir tam ölçekli çatışma tehlikesiyle karşı karşıya. Şimdi bu gerilimi azaltma zamanıdır, şimdi itidal zamanıdır. Son haberlere göre İran kendi topraklarından İsrail'e doğru yüzlerce insansız hava aracı ve füze fırlattı ve bunların çoğu önlendi. Birkaç füzenin İsrail topraklarına isabet ettiği ve bunlardan birinin ülkenin güneyindeki bir İsrail askeri tesisine zarar verdiği bildirildi. Genel olarak, birkaç sivil yaralandı. Saldırı netleştiğinde dün gece, 'İran İslam Cumhuriyeti tarafından bu akşam İsrail'e karşı başlatılan geniş çaplı saldırının temsil ettiği ciddi tırmanışı şiddetle kınıyorum. Bu düşmanlıkların derhal durdurulması çağrısında bulunuyorum' açıklamasını yapmıştım.
Tüm Üye Devletlere, Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması'nın herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı ya da BM'nin amaçlarıyla uymayan herhangi bir şekilde güç kullanımını yasakladığını hatırlatırım. Ayrıca, 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna yapılan saldırıyı kınarken de belirttiğim üzere, uluslararası hukuk gereğince diplomatik ve konsolosluk binaları ile personelinin dokunulmazlığı ilkesine her koşulda saygı gösterilmelidir.
Artık uçurumun kenarından dönme zamanı gelmiştir. Ortadoğu'da birden fazla cephede büyük askeri çatışmalara yol açabilecek herhangi bir eylemden kaçınmak hayati önem taşımaktadır. Siviller halihazırda en ağır yükü taşımakta ve en yüksek bedeli ödemektedir. Gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için ilgili tüm tarafları aktif bir şekilde devreye sokmak gibi ortak bir sorumluluğumuz var.
"NE BÖLGE NE DE DÜNYA DAHA FAZLA SAVAŞI KALDIRABİLİR"
Devletler Arasında Dostça İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri konusundaki BM bildirgesinde de belirtildiği üzere güç kullanımını içeren misilleme eylemleri uluslararası hukuk kapsamında yasaklanmıştır. Gazze'de derhal insani ateşkes sağlanması, tüm rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılması ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması konusunda ortak sorumluluğumuz bulunmaktadır. İşgal altındaki Batı Şeria'da şiddetin durdurulması, Mavi Hat boyunca gerilimin azaltılması ve Kızıldeniz'de güvenli seyrüseferin yeniden sağlanması ortak sorumluluğumuzdur. Barış için çalışmak ortak sorumluluğumuzdur.
Bölgesel ve hatta küresel barış ve güvenlik her geçen saat daha da zayıflamaktadır. Ne bölge ne de dünya daha fazla savaşı kaldırabilir."
Son Dakika › Güncel › BM Genel Sekreteri: İsrail-İran geriliminden kaçınmak hayati önem taşıyor - Son Dakika
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile intihar etmişti. 33 yaşındaki doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaştığı da belirtildi.
Apple, AB yasalarına uyum sağlamak amacıyla App Store'da emülatörlerin yer almasına izin vermeye başladı. Emu64 XL ve iGBA gibi emülatörler ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanılabilir hale geldi.
Donald Trump, 2016 seçimlerinden önce eski porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmekle suçlanıyor. Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak hapis cezasından kurtulma ihtimali de bulunan Trump, bunun yerine para cezasına da çarptırılabilir. Trump, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve suçsuz olduğunu savunuyor. Dava, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen üzerinden ödeme etrafında şekilleniyor ve altı-sekiz hafta arasında sürmesi bekleniyor.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İtalya'da bir camide yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan soykırımı durdurmak için dünyanın insan olduğunu hatırlaması gerektiğini söyledi. Erbaş, mazlumun inancına, ırkına veya dinine bakılmaması gerektiğini vurgulayarak, dünyadaki olumsuzlukların sadece Müslümanlara bırakılamayacağını belirtti. Ayrıca, insan hakları ve insancıl davranmanın temelini İslam'ın attığını ifade etti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu şüphelileri teknik takibe aldıktan sonra operasyon düzenledi. Operasyonda işyerinde yapılan aramalarda metamfetamin ve kokain ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Orta Doğu'da gerilimi azaltmak için tüm ülkeleri sorumluluk almaya çağıran BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Daha fazla savaşı ne bölge, ne de dünya kaldırabilir" dedi.
Meksika'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki göstermek için bir araya geldi. Göstericiler, Filistin'e destek sloganları atarak ateşkesin sağlanmasını ve saldırıların durmasını istedi. Protestocular, İsrail'in bombardımanında ölen kadın ve çocuklara dikkat çekerek özgür Filistin çağrısında bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?