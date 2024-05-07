BM Genel Sekreteri İsrail ve Hamas'a anlaşma çağrısı yaptı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri İsrail ve Hamas'a anlaşma çağrısı yaptı

BM Genel Sekreteri İsrail ve Hamas\'a anlaşma çağrısı yaptı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlanması için çağrıda bulunarak, Refah'a kara saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtti. Hamas'ın ateşkes önerisine onay vermesine rağmen İsrail Savaş Kabinesi saldırılara devam kararı almıştı. İsrail ordusu, Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş ve bölgede zorunlu göç başlamıştır.

07.05.2024 01:53
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hamas'a anlaşma çağrısı yaptığını anımsatarak, "Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat ve Refah'a kara saldırısı kabul edilemez." dedi.

Guterres, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile makam katında ikili görüşmesinin öncesinde basına açıklamada bulundu.

Daha önce yaptığı yazılı açıklamada İsrail ve Hamas'a anlaşma sağlanması için çağrıda bulunduğunu anımsatan Guterres, "Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat ve Refah'a kara saldırısı kabul edilemez." diye konuştu.

Guterres, Refah'a kara saldırısının korkunç insani sonuçları olacağını ve bölgeyi istikrarsızlaştıracağını ifade etti.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri İsrail ve Hamas'a anlaşma çağrısı yaptı - Son Dakika

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