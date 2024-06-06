BM Genel Sekreteri Myanmar'daki Saldırıları Kınadı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Myanmar'daki Saldırıları Kınadı

BM Genel Sekreteri Myanmar\'daki Saldırıları Kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar ordusunun Arakan ve Sagaing bölgelerindeki saldırıları kınadı. Guterres, çatışmanın tüm taraflarına uluslararası insancıl hukuka uygun olarak sivillerin korunmasına öncelik verme çağrısında bulundu.

06.06.2024 22:19
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar ordusunun Arakan ve Sagaing bölgelerindeki saldırılarını kınadı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Myanmar'daki şiddet olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Guterres'in Myanmar'da artan şiddetten "derin endişe duyduğunu" belirten Dujarric, "Genel Sekreter, Myanmar ordusunun Arakan ve Sagaing bölgeleri dahil olmak üzere çok sayıda sivilin ölümüne yol açtığı bildirilen son saldırılarını şiddetle kınamaktadır." ifadelerini kullandı.

Guterres'in, çatışmanın tüm taraflarına uluslararası insancıl hukuka uygun olarak sivillerin korunmasına öncelik verme çağrısında bulunduğu kaydeden Dujarric, "Genel Sekreter ortak bir yaklaşım çağrısını yinelemektedir." dedi.

Myanmar'da darbe karşıtları tarafından kurulan "sivil" Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), ordu tarafından Arakan eyaletindeki köye 29 Mayıs'ta yapılan baskında en az 50 kişinin, Arakan ordusu ise 76 sivilin öldürüldüğünü belirtmişti.

Myanmar'daki askeri yönetim sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun ise dün Arakan ordusunun, "76 köylünün Sittwe kentindeki Byine Phyu köyünde ordu tarafından öldürüldüğü" iddiasının doğru olmadığını söylemişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Myanmar'daki Saldırıları Kınadı - Son Dakika

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