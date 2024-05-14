BM Genel Sekreteri Sudan'da sivil toplumun hedef alınması ve insani yardımın engellenmesini savaş suçu olarak nitelendirdi - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Sudan'da sivil toplumun hedef alınması ve insani yardımın engellenmesini savaş suçu olarak nitelendirdi

BM Genel Sekreteri Sudan\'da sivil toplumun hedef alınması ve insani yardımın engellenmesini savaş suçu olarak nitelendirdi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'ın El-Faşer bölgesine ilişkin yaptığı açıklamada, sivil toplumun kasıtlı olarak hedef alınması ve insani yardımın engellenmesinin savaş suçu teşkil edebileceği uyarısında bulundu. Guterres, bölgedeki çatışmanın 800 bin kişiyi riske attığını ve uluslararası insancıl hukukun gerekliliklerinin yerine getirilmesi çağrısında bulundu. Sudan'daki savaş sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi ve insani yardıma muhtaç durumda.

14.05.2024 03:23
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'ın El-Faşer bölgesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Sivil toplumu kasıtlı olarak hedef almak ve insani yardımı engellemek savaş suçu teşkil edebilir." uyarısında bulundu.

BM Sözcülük Ofisi'nden Guterres adına El Faşer'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yoğun nüfuslu bölgelerde ağır silahların kullanımının alarm verici olduğunu ifade eden Guterres, bunların onlarca sivilin hayatına mal olduğunu, yerinden edilme ve sivil alt yapıda zarara yol açtığını kaydetti.

Guterres, bölgedeki sivillerin halihazırda 1 yıldan fazla süren savaş nedeniyle artan açlıkla mücadele ettiğine dikkati çekerek, El Faşer'de artan çatışmanın 800 bin kişiyi riske attığını bildirdi.

Tüm taraflara uluslararası insancıl hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunan Guterres, hızlı ve engelsiz insani yardım erişiminin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Guterres, "Sivil toplumu kasıtlı olarak hedef almak ve insani yardımı engellemek savaş suçu teşkil edebilir." uyarısında bulundu.

Taraflara acilen çatışmayı sonlandırma çağrısı yapan Guterres, gecikmeden ateşkes müzakerelerine başlanmasını istedi.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi bir yıldır devam ediyor.

Nisan 2023'ün ortasında başlayan ve 18 eyaletten oluşan Sudan'ın 10 eyaletinde süren savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletleri kontrol ederken HDK, Batı ve güney eyaletlerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,5 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

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