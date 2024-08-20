BM Genel Sekreteri Yunus'un çabalarını takdir etti

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Bangladeş'teki geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus'a gönderdiği mektupta "sükuneti sağlama yolundaki çabalarını takdir ettiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere, Guterres'in Yunus'a gönderdiği mektubun içeriğine değindi.

Dujarric, "Genel Sekreter, mektupta Bangladeş'te sükuneti yeniden sağlama ve parlamento seçimleri düzenleme çabalarını memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Genel Sekreter'in mektupta, geçici hükümetin, gençlerin ve kadınların yanı sıra azınlık ve yerli toplulukların seslerini de dikkate alması gereğini aktardığını söyleyen Dujarric, BM'nin Bangladeş'te "kapsayıcı bir yaklaşım benimsenmesi"ne yönelik beklentisinin altını çizdi.

Dujarric, Guterres'in Yunus'a ayrıca, Myanmar'da kötüleşen durumu göz önünde bulundurarak, "Rohingyalı mültecilerin refahını sağlamasını" şiddetle tavsiye ettiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.