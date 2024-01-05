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BM Gıda ve Tarım Örgütü: Gıda fiyatları 2023'te düştü - Son Dakika
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BM Gıda ve Tarım Örgütü: Gıda fiyatları 2023'te düştü

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının 2023 yılında düştüğünü açıkladı. En büyük düşüş yüzde 32,7 ile bitkisel yağda yaşandı. Bitkisel yağların biyoyakıt üretiminde azalması ve artan arz, fiyat endeksini geriletti. Şeker fiyatları ise 2023'ün son aylarında düşüş gösterdi. Tahıl fiyatları ise Ukrayna'nın işgali nedeniyle artışa rağmen, 2022'ye göre düşüş kaydetti.

BM Gıda ve Tarım Örgütü: Gıda fiyatları 2023\'te düştü
05.01.2024 - 18:29,
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BM Gıda ve Tarım Örgütü gıda fiyatlarının 2023'te düştüğünü açıkladı. En büyük düşüş yüzde 32,7 ile bitkisel yağda oldu. Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) küresel gıda fiyatlarının 2023 yılında düştüğünü açıkladı. Dünyada en çok ticareti yapılan gıda ürünlerini inceleyen Gıda ve Tarım Örgütü'nün fiyat endeksi geçen yıl Aralık ayında 2022'nin Aralık ayına göre yüzde 10,1 düşüş kaydetti. Örgüte göre 2023 yılının tamamında ise gıda fiyatları yüzde 13,7 oranında düştü.

Geçen yıl en yüksek fiyat düşüşü bitkisel yağda oldu. FAO'nun bitkisel yağ fiyat endeksine göre, artan arz ve bitkisel yağların biyoyakıt üretiminde kullanımın azalması ile endeks yüzde 32,7 geriledi. Et fiyatlarındaki düşüş ise geçen yıl yüzde 1,8 olarak açıklandı.

Yılın tamamında fiyatı artan şekerde ise 2023'ün son aylarında düşüş tespit edildi. Kasım ayından Aralık ayına dek şeker endeksi yüzde 16,6 düştü. Organizasyona göre bu düşüşte " Brezilya'da üretimin artması ve Hindistan'da etanol üretimi için şeker kamışının kullanımının azalması" etkili oldu. Geçen yılın tamamına bakıldığında ise şeker fiyat endeksinin yüzde 26,7 arttığı gözleniyor.

BM örgütüne göre tahıl fiyatları son dönemde artışa geçmesine rağmen, piyasalar Rusya'nın önemli bir tahıl ihracatcısı olan Ukrayna'yı işgaliyle fiyatların yükseldiği 2022'ye oranla daha iyi durumda. Son aylarda tahıl fiyatlarındaki artışa gerekçe olarak önemli tahıl ihracatçısı ülkelerden buğday, mısır, pirinç ve arpa tedarikinde yaşanan sıkıntılar gösterildi. Ancak BM örgütüne göre 2023 yılının tamamına bakıldığında tahıl fiyat endeksi yüzde 15,4 düştü. Piyasalarda özellikle pirinç konusunda sıkıntı yaşandı. El Nino hava olaylarının etkisiyle Hindistan pirinç ihracatına kısıtlama getirdi. Bu nedenle pirinç fiyat endeksi geçen yıl yüzde 21 arttı.

AFP,rtr/ HT,ET

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Kaynak: Deutsche Welle
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SON DAKİKA: BM Gıda ve Tarım Örgütü: Gıda fiyatları 2023'te düştü - Son Dakika
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