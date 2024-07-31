BM, Güney Sudan'daki Yargısız İnfazları Endişeyle Karşılıyor - Son Dakika
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BM, Güney Sudan'daki Yargısız İnfazları Endişeyle Karşılıyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Güney Sudan'da ordu ve güvenlik güçleri tarafından iddia edilen suçlar nedeniyle insanların yargısız infaz edilmesinden son derece endişe duyduklarını belirtti. Sözcü Thameen Al-Kheetan, 2023-2024 yılları arasında 76 kişinin kurşuna dizilerek infaz edildiğini açıkladı. Al-Kheetan, yargısız infazların adil yargılama hakkının ciddi ihlali olduğunu vurgulayarak, hükümetin derhal soruşturma yapması ve failleri sorumlu tutması gerektiğini ifade etti.

31.07.2024 19:53
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, Güney Sudan'da insanların iddia edilen çeşitli suçlar nedeniyle ordu ve güvenlik güçleri tarafından "yargısız infaz edilmesi"nden son derece endişe duyduklarını belirtti.

Al-Kheetan, Güney Sudan'daki yargısız infazlara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"Güney Sudan'da insanların cinayet, tecavüz, aile içi anlaşmazlıklar ve toplumlar arası şiddet gibi çeşitli iddia edilen suçlar nedeniyle ordu ve güvenlik güçleri tarafından uygulanan yargısız infazlarla karşı karşıya kalmasından son derece endişeliyiz." ifadelerini kullanan Al-Kheetan, Ocak 2023 ile Haziran 2024 arasında ikisi çocuk toplam 76 kişinin kurşuna dizilerek yargılanmadan infaz edildiğini belirtti.

Al-Kheetan, 2024'ün ilk 6 ayında, aralarında 1 çocuğun da yer aldığı 39 kişinin bu şekilde infaz edildiğini bildirerek, geçen yılın aynı dönemindeki kurban sayısının neredeyse 2 katı olmasının daha da üzücü olduğunu kaydetti.

Yargısız infazların, adil yargılama dahil yaşam ve usulüne uygun yargılanma hakkının ciddi ihlalini oluşturduğunu vurgulayan Al-Kheetan, "Bunlar derhal durdurulmalı, hükümet derhal ve tarafsız soruşturmalar yürütmeli. Bunun failleri sorumlu tutulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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