BM, Güney Sudan'ın yardımlara yönelik vergi ve harçlarına tepki gösterdi - Son Dakika
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BM, Güney Sudan'ın yardımlara yönelik vergi ve harçlarına tepki gösterdi

BM, Güney Sudan\'ın yardımlara yönelik vergi ve harçlarına tepki gösterdi

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Güney Sudan hükümetinin yardımlara yönelik vergi ve harçları kaldırmaması durumunda, 145 bin kişinin olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulundu. Güney Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Anita Kiki Gbeho da hükümetten bu vergilerin acilen kaldırılmasını istedi. Yakıt yetersizliği nedeniyle bazı BM yardımlarının ulaştırılamaması sonucunda 60 binden fazla kişinin aç kalacağı tahmin ediliyor. BM kuruluşları ve uluslararası gruplar, şubat ayından bu yana Güney Sudan hükümetinin yardımlara getirdiği vergi ve harçların kaldırılmasını talep ediyor.

29.04.2024 22:19
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Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan hükümetinin yardımlara yönelik uyguladığı vergi ve harçlara tepki gösterdi.

Yerel basındaki haberlere göre, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), hükümetin yardımlara yönelik uyguladığı vergi ve harçları kaldırmaması durumunda, mayıs ayı sonuna kadar 145 bin kişinin bundan olumsuz etkilenebileceği konusunda uyarıda bulundu.

BM'nin Güney Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Anita Kiki Gbeho da hükümetten acilen bu vergilerin kaldırılmasını istedi.

Güney Sudan'da yaşanan yakıt yetersizliği, bazı BM yardımlarının ulaştırılamamasına sebep oldu.

Bu aksama sebebiyle 60 binden fazla kişinin aç kalacağı tahmin ediliyor.

BM kuruluşları ve diğer uluslararası gruplar, şubat ayından bu yana Güney Sudan hükümetinin yardımlara getirdiği vergi ve harçların kaldırılmasını istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM, Güney Sudan'ın yardımlara yönelik vergi ve harçlarına tepki gösterdi - Son Dakika

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