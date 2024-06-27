BM, Guterres'e Husilerin saldırılarına ilişkin rapor sunma süresini uzattı - Son Dakika
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BM, Guterres'e Husilerin saldırılarına ilişkin rapor sunma süresini uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kızıldeniz'de Husilerin saldırılarına ilişkin raporlarını 6 ay daha sunmasına karar verdi. ABD ve Japonya'nın talebi üzerine kabul edilen karar, Guterres'ten 15 Ocak 2025'e kadar saldırıları raporlamayı sürdürmesini istiyor. Husilerin eylemleri nedeniyle birçok gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

27.06.2024 17:49
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NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kızıldeniz'de Husilerin saldırılarına ilişkin raporlarını 6 ay daha sunmasına karar verdi.

BMGK'de ABD ve Japonya'nın, Guterres'ten raporlarını 6 ay daha sunmasını talep eden karar tasarısı oylamaya sunuldu. Tasarı, 15 üyeli BMGK'de 12 "evet" ve 3 "çekimser" oyla kabul edildi, Rusya, Çin ve Cezayir çekimser oy kullandı.

Karar, Guterres'ten 15 Ocak 2025'e kadar Kızıldeniz'de Husilerin saldırılarını raporlamayı sürdürmesini talep ediyor. Genel Sekreter'in raporlama görevi 1 Temmuz 2024'te sona eriyordu.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Antonio Guterres, Japonya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Guterres'e Husilerin saldırılarına ilişkin rapor sunma süresini uzattı - Son Dakika

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