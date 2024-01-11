BM, Guterres\'in İsrail aleyhine açılan soykırım davasını takip ettiğini bildirdi

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Antonio Guterres'in Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasını takip ettiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ICJ'nin bağımsız olduğunun altını çizen Dujarric, Guterres'in davayı takip ettiğini belirterek, "Genel Sekreterin mahkemelerin bağımsızlığına, davalarına ve kararlarına tam saygısı var." açıklamasında bulundu.

Dujarric, Gazze'deki genel durum hakkında ise BM ve insani yardım ortaklarının kuzeye geçişinin engellendiğini duyurdu.

İsrail'in insani yardım çalışanlarının Gazze'nin kuzeyine geçişini engellemesinin "insani yardım ortaklarını felç ettiğini" aktaran Dujarric, anlamlı, sürekli ve gerekli boyutta yardım sağlayamadıklarına işaret etti.

Dujarric, BM'nin yardım sağlayamaması nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde yüz binlerce insanın hayatının tehlikeye girdiğini ve acılarının arttığını vurguladı.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı ICJ'de açtığı "soykırım davası"

1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine ICJ'de dava açabiliyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta ICJ'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle ICJ'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken, duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanlarını ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başlıyor.

Kararın açıklanması için hakimleri bağlayan bir son tarih bulunmamakla birlikte, Divan'ın önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.