BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'e silah tedarikini durdurma çağrısı yaptı - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'e silah tedarikini durdurma çağrısı yaptı

BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail\'e silah tedarikini durdurma çağrısı yaptı

BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki olası savaş suçları ve insanlığa karşı işlediği suçlardan sorumlu tutulmasını talep eden bir karar tasarısını kabul etti. Kararda ayrıca tüm ülkelere, İsrail'e silah tedarikini durdurma çağrısı yapıldı. 28 ülke lehte oy kullanırken, 13 ülke çekimser kaldı ve 6 ülke karara karşı çıktı.

06.04.2024 14:28  Güncelleme: 14:29
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BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki 47 üye ülkeden 28'i lehte oy kullanırken 13'ü çekimser kaldı, 6'sı ise karara karşı çıktı.

CENEVRE, 6 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki olası savaş suçları ve insanlığa karşı işlediği suçlardan sorumlu tutulmasını talep eden bir karar tasarısını Cuma günü kabul etti. Kararda ayrıca tüm ülkelere, İsrail'e silah tedarikini durdurma çağrısı yapıldı.

BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki 47 üye ülkeden 28'i lehte oy kullanırken 13 ülke çekimser kaldı, 6 ülke ise karara karşı çıktı. Çin kararı desteklerken, ABD ve Almanya ise aleyhte oy kullandı.

Yeni kararda "cezasızlığın sona erdirilmesi amacıyla, uluslararası insani hukuk ve uluslararası insan hakları hukukunun her türlü ihlalinde sorumluların hesap verebilirliğinin sağlanması gerektiği" vurgulandı.

Kararda ayrıca, "İşgal altındaki Filistin topraklarında olası savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar da dahil olmak üzere ciddi insan hakları ihlallerine ve uluslararası insani hukukun ağır şekilde çiğnendiğine ilişkin haberlerden derin endişe duyulduğu" ifade edildi.

Kararda ayrıca ülkelere, İsrail'e silah, mühimmat ve diğer askeri teçhizatın satışını, transferini ve dağıtımını durdurma çağrısı yapıldı.

Cuma günü Pakistan tarafından, Arnavutluk hariç tüm İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler adına sunulan öneride ayrıca "derhal ateşkes" ve "acil insani yardım erişimi ve destek" çağrısında bulunuldu.

Filistin'in Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Khraishi oylamayı takdir ederken, bazı Batılı ülkelerin destek vermemesinden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

İsrail'in Cenevre'deki BM Daimi Temsilcisi Meirav Eilon Shahar ise kararı İnsan Hakları Konseyi ve BM'nin tamamı için bir leke olarak niteleyip kınadı.

Kaynak: Xinhua

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'e silah tedarikini durdurma çağrısı yaptı - Son Dakika

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