BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bolivya'daki Darbe Girişiminden Endişeli

Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Bolivya'da hükümete yönelik darbe girişimi karşısında endişeli olduğunu bildirdi.

Türk, Bolivya'daki darbe girişimine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Dün Bolivya'daki Başkanlık Sarayına düzenlenen askeri saldırı konusunda derin endişe duyuyorum." ifadelerini kullanan Türk, silahlı kuvvetler dahil Bolivya yetkililerinin her koşulda insan haklarına tam saygıyı tesis etmesinin, anayasal düzeni korumasının ve barışı sağlamasının hayati önem taşıdığına işaret etti.

Türk, yetkililere, şiddet iddialarına ve yaralanmalara ilişkin tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma çağrısında bulunurken, sorumluların hesap vermesi ve olaylarla ilgili gözaltına alınanların da adil yargılanması gerektiğini belirtti.

"Diyalog ve demokratik mekanizmalar her türlü gerilimi çözmenin tek yoludur." değerlendirmesinde bulunan Türk, Bolivya'da insan hakları ve demokrasiyi desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da General Jose Zuniga'nın başını çektiği bir grup askerin dün başlattığı askeri darbe girişimi, Devlet Başkanı Luis Arce'nin hamleleri ve kararlı tutumu, halkın protestoları sonucu başarısızlıkla sonuçlanmıştı.