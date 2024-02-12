BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: İsrail\'in Refah\'a saldırısı dehşet verici

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Refah'a muhtemel askeri saldırısının, yine çok sayıda sivilin öldürüleceği göz önüne alındığında dehşet verici olduğunu ve dünyanın buna izin vermemesi gerektiğini kaydetti.
Türk, İsrail'in Gazze şeridindeki Refah kentine yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
İsrail'in, kaçacak başka yeri olmayan yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin bulunduğu Refah'a yönelik olası askeri saldırısının, yine çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere çok sayıda sivilin öldürüleceği ihtimali göz önüne alındığında "dehşet verici" olduğunu belirten Türk, şu ana kadar Gazze'de yaşanan katliam göz önüne alındığında, Refah'ı nelerin beklediğinin hayal edilebileceğini kaydetti.
Türk, Refah'a yapılan bu saldırının, Gazze'nin kuzeyinde ağır açlık riskiyle karşı karşıya olan yüz binlerce kişi de dahil tüm Gazze için büyük sonuçları olacak şekilde "yetersiz insani yardımın sonu" anlamına gelebileceğini vurguladı.
"Refah'a böyle bir operasyonun gerçekleştirilmesi olasılığı, mevcut koşullar altında daha fazla vahşet suçu riski oluşturuyor." ifadesini kullanan Türk, İsrail'in, 26 Ocak'ta Uluslararası Adalet Divanının (UAD) verdiği hukuki açıdan bağlayıcı kararlara ve uluslararası insancıl hukuka tam anlamıyla uymak zorunda olduğunun altını çizdi.
Türk, "(Refah'a saldırı) Dünya buna izin vermemeli. Derhal ateşkes sağlanmalı. Tüm rehineler serbest bırakılmalı. Siyasi bir çözüme erişmek için 'kolektif kararlılık' yenilenmeli." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail'in Refah'a saldırıları
Filistin resmi haber ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.
Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının, Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.
Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.
Gazze Şeridi'nin güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin sığındığı bir bölge.
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 28 bin 340'a, yaralı sayısı da 67 bin 984'e yükseldi.
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